Tak wyglądał atak na miesięcznicy! "Putinowska operacja"

Obchody miesięcznicy rocznicy katastrofy smoleńskiej znów zostały zakłócone przez prowokatorów, którzy próbowali uniemożliwić oddanie hołdu ofiarom narodowej tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Do sprawy odniósł się poseł Rafał Bochenek zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury.
Grupa zwolenników obecnego rządu po raz kolejny zakłócała obchody miesięcznicy smoleńskiej na pl. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Doszło do przepychanek i prowokacji wobec uczestników, którzy chcieli oddać hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej.
Do sprawy odniósł się Rafał Bochenek z PiS, który zwrócił uwagę na działanie obecnie rządzących Polską.
To, co dzisiaj wydarzyło się na pl. Piłsudskiego w Warszawie pod pomnikiem śp. p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to kolejna odsłona prawdziwego oblicza ludzi, którzy nami rządzą. Brak szacunku do zmarłych, pogarda, awanturnictwo…
— napisał.
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Zdaniem Bochenka, mamy do czynienia z „putinowską operacją”.
Pomimo dopełnienia wszelkich formalności obecna władza poprzez swoich działaczy uniemożliwia całemu naszemu środowisku Prawa i Sprawiedliwości – na czele z naszym liderem p. prezesem Jarosławem Kaczyńskim oraz przedstawicielem p. prezydenta RP – uczczenie polskiej elity, której życie zostało brutalnie przerwane pod Smoleńskiem. Takie ekscesy, do których regularnie doprowadzają na pl. Piłsudskiego zwolennicy Tuska, nie tylko wymykają się kulturze chrześcijańskiej, ale jakimkolwiek regułom cywilizowanego świata, które wymagają szacunku dla zmarłych. To systematyczna, comiesięczna, putinowska operacja realizowana rękami obecnej władzy, za jej całkowitym przyzwoleniem i aprobatą. Nie pozwolimy na to!
— czytamy we wpisie posła.
Wkrótce wróci normalność. W sprawie zaistniałych zdarzeń skierujemy zawiadomienie do prokuratury. W przyszłości te zawiadomienia zostaną podjęte, a karygodne zachowania rozliczone
— dodał Bochenek.
X/Telewizja wPolsce24/mly/
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764682-tak-wygladal-atak-na-miesiecznicy-putinowska-operacja
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