Tusk znów się wścieknie! Mucha strzeliła prosto w rząd

Rząd działa na zasadzie strajku włoskiego? „Polska stanęła”? Tak przekonuje posłanka Joanna Mucha. Była działaczka Platformy Obywatelskiej mówiła na antenie radia Zet, że wielu przedstawicieli gabinetu premiera Tuska nie miało koncepcji ws. sprawowania władzy.
Joanna Mucha, która obecnie jest posłanką niezależną, ale wybrana z list Trzeciej Drogi, stwierdziła na antenie radia Zet:
Nie rozumiem tego rządu.
Następnie oceniła, że większość przedstawicieli rządu nie miało przygotowania i koncepcji ws. powierzonych im obszarów zarządzania państwem.
Poza naprawdę nielicznymi wyjątkami, funkcje sprawują ludzie, którzy ani nie mieli przygotowania, ani nie mieli koncepcji na to, w jaki sposób reformować swoje dziedziny
— powiedziała.
Wybrał ich pan premier
— mówiła Mucha.
Strajk włoski?
Joanna Mucha przekonywała też, że „Polska stanęła”.
Naprawdę nie rozumiem bardzo wielu z tych nominacji, a dzisiaj mam wręcz wrażenie, że ten rząd działa trochę na zasadzie… Może nie sam rząd w sensie kadry ministrów, wiceministrów, ale niżej, kiedy schodzimy już do kadry urzędniczej, że działa trochę na zasadzie strajku włoskiego, bo tam się po prostu wszystko zatrzymało. Polska stanęła
— stwierdziła posłanka.
Radio Zet/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764638-tusk-znow-sie-wscieknie-mucha-strzelila-prosto-w-rzad
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