To oni będą wykuwać nową konstytucję! „Ustrój nie domaga”

Zbigniew Bogucki, Szef Kancelarii Prezydenta RP, w imieniu Prezydenta RP wręczył nominacje do Rady Nowej Konstytucji. Po ceremonii odbyło się również pierwsze posiedzenie Rady. „Ustrój w Polsce nie domaga. Praworządność została zniszczona. Nad tym wszystkim będziemy się pochylać” – wskazał prof. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na urząd premiera.
W Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania kolejnym członkom Rady oraz jej inauguracyjne posiedzenie. Akty powołania, jak poinformowała KPRP, w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego wręczył szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
Do prac Rady, jak zaznacza KPRP, dołączyli „eksperci, przedstawiciele środowisk naukowych, praktycy prawa, a także reprezentanci klubów parlamentarnych i koła poselskiego”. Celem prac Rady ma być „wypracowanie możliwie szerokiego, ponadpolitycznego kompromisu konstytucyjnego oraz rozwiązań odpowiadających na wyzwania współczesności i przyszłości”.
Do Rady Nowej Konstytucji przy Prezydencie RP zostali powołani m.in. b I prezes SN Małgorzata Manowska, politycy, a wśród nich : Przemysław Wipler, Przemysław Czarnek, Paweł Kukiz, Krzysztof Szczucki, Tobiasz Bocheński. Ponadto zasiadają w niej m.in. Sebastian Bańko, Andrzej Bryk, Elżbieta Chojna–Duch, Michał Czarnik, Zygmunt Drożdżejko, Genowefa Grabowska, Krzysztof Kozłowski, Krzysztof Koźmiński, Jan Krysiak, Dariusz Lasocki i Konrad Meus.
Wśród jej członków są też Oktawian Nawrot, Karol Pachnik, Małgorzata Paprocka, Grzegorz Pastuszko, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Roszkowski, Michał Seweryński, Monika Smusz–Kulesza, Przemysław Sobolewski, Aleksander Stępkowski, Anna Surówka–Pasek, Bogumił Szmulik, Marek Szydło, Michał Wawer, Marcin Wawrzyniak, Karol Zajdowski i Jacek Zaleśny.
Przede wszystkim potrzebne są zmiany ustrojowe. Nowa konstytucja jest środkiem do tych zmian. Ustrój w Polsce nie domaga. Praworządność została zniszczona. Nad tym wszystkim będziemy się pochylać. A zmiany w konstytucji, choćby w obszarze władzy wykonawczej i podziału kompetencji między prezydentem a Radą Ministrów są dyskutowane od dawna. Mam nadzieję, że w Sejmie w przyszłej kadencji i w Senacie znajdzie się większość dla stosownych poprawek
— podkreślił prof. Przemysław Czranek, kandydat PiS na urząd premiera.
Droga do wyjścia z kryzysu
W ocenie Michała Wawra z Konfederacji Polska potrzebuje nowej konstytucji, ponieważ poprzednia pokazuje, że ma wiele luk.
Ale przede wszystkim potrzebujemy drogi do wyjścia z trwającego obecnie kryzysu konstytucyjnego, z paraliżu sądownictwa. To jest dzieło, do którego wszystkie partie powinny dołożyć swoją cegiełkę, gotowość do kompromisu, żeby potężny kryzys marnujący energię Polaków zażegnać
— wskazał.
Ta praca i ta debata powinna się odbywać na gruncie wzajemnego zrozumienia, ale jednocześnie akcentowania tych zmian, które są niewątpliwie najbardziej potrzebne. A więc konstytucja i zapisy to jest jedno, ale sprawą o wiele ważniejszą jest później prawidłowe interpretowanie tej konstytucji i stosowanie jej w życiu
— zaznaczył Józef Zych.
Tobiasz Bocheński zastrzegł, że to niezwykle ważna inicjatywa pana prezydenta Karola Nawrockiego.
Prezydent wskazał 3 maja, iż nasza obecna konstytucja wyczerpała swoją formułę, jest źródłem wielu problemów i ograniczeń. Polacy potrzebują konstytucji, RP potrzebuje konstytucji wielkości, potęgi, bezpieczeństwa i przyszłości. Jeżeli chodzi o błędne interpretowanie dzisiejszej konstytucji, to ma to źródło również nie tylko w samym akcie prawnym, który nie jest doskonały, ale również w tym, że bardzo wielu polityków, jak i zaangażowanych prawników po prostu hołduje barbarzyństwu prawnemu i nie nie dorasta do standardów demokratycznego państwa zachodniego
— ocenił europoseł PiS.
Telewizja wPolsce24/tt/PAP
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