Poważny wypadek zatrzymał Kukiza w domu. „Złamana ręka i żebra”

Paweł Kukiz, zaproszony przez prezydenta Karola Nawrockiego na dzisiejszą inaugurację Rady Nowej Konstytucji w Belwederze, nie pojawi się na uroczystości. Polityk dzień wcześniej poinformował, że doznał poważnej kontuzji! Co się stało?
Paweł Kukiz otrzymał od prezydenta Nawrockiego oficjalne zaproszenie na uroczystość wręczenia aktów powołania do Rady Nowej Konstytucji oraz na jej pierwsze posiedzenie. Spotkanie zaplanowano na piątek, 10 lipca, w Belwederze. Dzień przed wydarzeniem polityk poinformował jednak, że nie będzie mógł wziąć udziału w inauguracji, ponieważ uległ poważnemu wypadkowi.
Jutro pierwsze Posiedzenie Rady… A ja w domu… Z połamaną ręką, żebrami i wyrostkami poprzecznymi kręgosłupa (nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego)… Zrywając wiśnie, zwracajcie szczególną uwagę, czy drabina jest rozłożona tak, by się nie złożyć
— przekazał poseł koła Demokracji Bezpośredniej za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Rada Nowej Konstytucji
Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja. W skład organu weszli: Piotr Andrzejewski, Marek Jurek, prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Ryszard Legutko, prof. Anna Łabno, prof. Jacek Majchrowski, prof. Ryszard Piotrowski, Barbara Piwnik, Julia Przyłębska oraz Józef Zych.
Czytaj także
FB/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764623-powazny-wypadek-zatrzymal-kukiza-w-domu-zlamana-reka-i-zebra
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.