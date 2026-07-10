Tusk znów się "popisał"! Tak określił prezesa PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, atakując służby i nazywając policję „bojówkami rządzącej partii”, zachowuje się jak taki klasyczny warchoł – ocenił premier Donald Tusk, pytany o słowa Kaczyńskiego z obchodów miesięcznicy smoleńskiej.
Podczas piątkowych obchodów miesięcznicy smoleńskiej na Pl. Piłsudskiego w Warszawie policja uniemożliwiła Kaczyńskiemu złożenie wieńca pod pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
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Odmowę dostępu - jak mówił lider PiS - policja uzasadniła tym, że inne osoby zorganizowały tam zgromadzenie doraźne. Kaczyński stwierdził w swoim przemówieniu, że mamy do czynienia „z bojówkami rządzącej partii, a nie z policją”.
O słowa lidera PiS był pytany podczas piątkowej konferencji premier Tusk. Ocenił, że „oczywiście przykre jest to, że lider opozycji systematycznie atakuje polskie służby mundurowe, bo przecież mamy z tym do czynienia od dłuższego czasu”.
To bardzo niemądre i też niedopuszczalne, bo szczególnie w dzisiejszych czasach wszyscy powinniśmy być skupieni wokół państwa i wokół jego służb wtedy, kiedy chodzi o utrzymanie porządku, bezpieczeństwa i ładu
— powiedział Tusk.
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„Klasyczny warchoł”
Zdaniem premiera Kaczyński zachowuje się „jak taki klasyczny warchoł” i „tyle mu zostało z polityki”. Dodał, że przykre jest, iż „zawsze wykorzystuje do tego tragedię smoleńską”.
W odpowiedzi na słowa Kaczyńskiego, stołeczna policja podkreśliła w komunikacie na platformie X, że wszystkie czynności wykonywane przez funkcjonariuszy realizowane są wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, a policjanci podejmują działania mające „zapobiegać eskalacji napięć, naruszeniom porządku publicznego oraz wszystkim zagrożeniom bezpieczeństwa ludzi i mienia”.
Dodano, że policja pozostaje formacją apolityczną, a funkcjonariusze realizują swoje ustawowe zadania „w sposób bezstronny, kierując się wyłącznie obowiązującymi przepisami prawa oraz oceną sytuacji”.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764629-tusk-znow-sie-popisal-tak-okreslil-prezesa-pis
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