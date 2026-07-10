Skandaliczne wydarzenia na pl. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie nie spotkały się odpowiednią reakcją władz państwowych. Szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński oskarża… prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Głos zabrała też Komenda Stołeczna Policji.
W swoim wpisie na portalu X Kierwiński przekonuje, że prezes Prawa i Sprawiedliwości… zaatakował funkcjonariuszy policji.
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Skandaliczne zachowanie posła Kaczyńskiego wobec @PolskaPolicja. To hańba że były wicepremierem ds.bezpieczeństwa atakuje funkcjonariuszy i polski mundur. Policja dba o porządek publiczny i bezpieczeństwo każdego obywatela. Czasy polityków ponad prawem Panie Kaczyński minęły
— czytamy w jego wpisie.
Do sprawy odniosła się też Komenda Stołeczna Policji:
Stanowisko Komendy Stołecznej Policji w związku z wydarzeniami na Placu Piłsudskiego w Warszawie. W związku z pojawiającymi się publicznie komentarzami dotyczącymi działań Policji podczas zabezpieczenia zgromadzeń odbywających się w rejonie placu Piłsudskiego w Warszawie, Komenda Stołeczna Policji podkreśla, że wszystkie czynności wykonywane przez funkcjonariuszy realizowane są wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Nadrzędnym celem działań Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom uczestniczącym w zgromadzeniach i osobom postronnym. Policjanci podejmują działania mające zapobiegać eskalacji napięć, naruszeniom porządku publicznego oraz wszystkim zagrożeniom bezpieczeństwa ludzi i mienia. Policja pozostaje formacją apolityczną. Funkcjonariusze realizują swoje ustawowe zadania w sposób bezstronny, kierując się wyłącznie obowiązującymi przepisami prawa oraz oceną sytuacji. Podejmowane decyzje i interwencje nie są uzależnione od poglądów, funkcji, przekonań ani przynależności organizacyjnej osób uczestniczących w tych wydarzeniach
— czytamy w oświadczeniu umieszczonym na portalu X.
Każde wydawane przez policjantów polecenie służy zapewnieniu bezpieczeństwa oraz ochronie porządku publicznego. W sytuacjach wymagających reakcji funkcjonariusze są zobowiązani do podejmowania działań adekwatnych do rozwoju wydarzeń, z zachowaniem zasad legalności, proporcjonalności i konieczności. Przebieg naszych działań jest utrwalany przy wykorzystaniu kamer nasobnych funkcjonariuszy i monitoringu działającego w tym miejscu. Komenda Stołeczna Policji stanowczo podkreśla, że rolą Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona porządku publicznego, a nie uczestniczenie w sporach o charakterze politycznym lub światopoglądowym. Ocenianie działań funkcjonariuszy powinno opierać się na faktach oraz obowiązujących przepisach prawa, z poszanowaniem charakteru służby pełnionej przez policjantów na rzecz bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Apelujemy do wszystkich uczestników zgromadzeń o respektowanie obowiązujących przepisów prawa oraz stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
— przekonuje KSP.
A tak wyglądała sytuacja okiem kamery Telewizji wPolsce24:
X/Telewizja wPolsce24/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764627-oto-ich-poziom-kierwinski-atakuje-prezesa-kaczynskiego
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