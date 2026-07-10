Premier Donald Tusk wciąż może liczyć na utrzymanie się przy władzy po kolejnych wyborach, a nadzieję na to dają m.in. podziały na prawicy. Dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski poinformował jednak, że prezes PiS Jarosław Kaczyński na kolejne wybory planuje utworzyć wielką koalicję prawicową, do której zaproszony ma być m.in. Marek Jakubiak. Lider partii Wolni Republikanie w rozmowie z portalem wPolityce.pl zdradził, że nie otrzymał jeszcze tego zaproszenia, jednak do całej inicjatywy odniósł się w pozytywny sposób.
Wedle informacji Radia ZET, zaproszenie od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do koalicji wyborczej mieli otrzymać lub otrzymają wspomniany Marek Jakubiak, lider Bezpartyjnych Samorządowców Marek Woch, lider Kukiz‘15 Paweł Kukiz, a także wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Ten ostatni już na platformie X zapowiedział, że żadnego zaproszenia nie dostał i krytycznie odniósł się do całej inicjatywy. A jak jest w przypadku Marka Jakubiaka?
Jeszcze nie dostałem zaproszenia, ale mam nadzieję, że dostanę. Szczerze mówiąc polityka jest bardziej skomplikowana niż wysłanie zaproszenia i już. Tutaj trzeba popracować nad tematem. Jeśli będą konkrety, to wtedy stanie to na forum Wolnych Republikanów i podejmiemy decyzję, ale myślę, że będzie pozytywna
— zasygnalizował Marek Jakubiak.
Nie dołożę ręki do sytuacji, w której rozwalałoby się prawicę, a absolutnie jestem za każdą inicjatywą łączenia prawicy. Obowiązkiem prawicy wobec Polski jest łączyć swoje siły do wspólnego działania na rzecz obalenia tych szkodników
— zapowiedział.
Braun w prawicowej koalicji?
Jakubiak jest zwolennikiem tego, by do porozumienia prawicy włączać także Grzegorza Brauna. Na ten moment kierownictwo PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele odcina się od możliwości jakiejkolwiek współpracy z Braunem.
Moim zdaniem Grzegorz Braun jest potrzebny polskiej polityce i nie ma co się obrażać na niego albo dyskredytować go, tylko trzeba z nim współpracować i trzeba po prostu zwyczajnie zrozumieć jego punkt widzenia
— ocenił Jakubiak.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764626-czy-jakubiak-dolaczy-do-koalicji-prezesa-pis-mamy-odpowiedz
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