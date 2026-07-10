Spełnia się czarny sen Tuska? Wyciekł plan Kaczyńskiego na wielką prawicową koalicję!

  • Polityka
  • opublikowano:
Jarosław Kaczyński i Donald Tusk / autor: Fratria
Jarosław Kaczyński i Donald Tusk / autor: Fratria

Premier Donald Tusk już może szykować się do odejścia ze stanowiska? Reporter Radia ZET Mariusz Gierszewski ustalił, że prezes PiS Jarosław Kaczyński zaplanował na następne wybory parlamentarne wielką prawicową koalicję. Chodzi oczywiście o pokonanie koalicji Tuska, ale też przy okazji podzielenie Konfederacji.

Kto miałby dołączyć do koalicji prezesa PiS?

Wedle doniesień dziennikarza, zaproszenia do koalicji od prezesa PiS dostali lub w najbliższym czasie mają otrzymać lider ruchu Kukiz‘15 Paweł Kukiz, lider Wolni Republikanów Marek Jakubiak, lider ruchu Bezpartyjni Samorządowcy Marek Woch, a także wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak.

Plan prezesa PiS miał być już omawiany na kilku spotkaniach. PiS przy tworzeniu tego projektu ma podkreślać, że drugi z liderów Konfederacji - Sławomir Mentzen - „nie ma nic wspólnego z prawicą i jest wyłącznie przedsiębiorcą ‘bawiącym się w politykę’”.

Kto ma uszy, niechaj słucha: Adam Bielan - między wierszami - właśnie o tym mówił dziś w „Graffiti”. Nie tylko pakt senacki, ale i próba dogadania się „z dużą częścią Konfederacji”. Stąd i emocje na prawicy duże w ostatnim czasie

— podkreślił z kolei red. Marcin Fijołek, dziennikarz Polsat News.

Bosak dementuje

Krzysztof Bosak w obszernym wpisie na X poinformował, że nie dostał zaproszenia do wspólnego projektu politycznego od prezesa PiS.

Dementuję wszystkie informacje mnie dotyczące zawarte w poniższym artykule jako nieprawdziwe. Przestrzegam zarazem zarówno dziennikarzy jak i wyborców przed operacjami dezinformacyjnymi polityków zbliżonych do kierownictwa PiS. Ubolewam, że redaktor Mariusz Gierszewski nie sprawdził informacji lub nie poprosił mnie o komentarz

— podkreślił Bosak we wpisie na X.

W każdym razie plan konsolidacji na prawicy jest bardzo groźny dla Donalda Tuska, którego formacja przeżywa teraz bardzo poważne problemy wizerunkowe, które wkrótce mogą się przełożyć na spadki sondażowe - chodzi zwłaszcza o aferę w Szpitalu Południowym oraz tę związaną z oddaniem w tajemnicy drogich i deficytowych pocisków do systemów Patriotów Ukrainie.

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tkwl/X/Radio ZET

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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