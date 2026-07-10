Dominika Wielowieyska stanęła w obronie… profesora Andrzeja Nowaka. Jeden z użytkowników portalu X wyciął fragment wypowiedzi historyka z Kanału Zero. Dziennikarka „Gazety Wyborczej” zwróciła uwagę, że pokazanie tylko tych wybranych słów pokazuje nieprawdziwy obraz.
We fragmencie, który wycięto, prof. Nowak zwraca uwagę na problem obecności w Polsce sporej grupy dorosłych zdrowych mężczyzn z Ukrainy, którzy unikają służby wojskowej.
Przecież państwo polskie mogłoby pomóc, gdyby była taka wola państwa ukraińskiego, po prostu zabrać tych nierobów, darmozjadów i tchórzy, którzy kryją się tutaj przed służbą wojskową w obronie własnej ojczyzny. Nie mówię tutaj oczywiście o kobietach, o ludziach starszych, o ludziach, którzy temu obowiązkowi nie podlegają
— powiedział historyk.
Ale budzi moje oburzenie jako człowieka, który ma jakieś instynkty patriotyczne. W każdym razie ten widok tysięcy ludzi, którzy powinni bronić swojej ojczyzny, a uchylają się od służby. korzystając, no powiedziałbym z przymykania oka na to zjawisko przez prezydenta Ukrainy
— dodał.
Dominika Wielowieyska zwróciła uwagę, że ten tylko fragment nie oddaje stosunku prof. Nowaka do mieszkających w Polsce obywateli Ukrainy.
Szkoda, że ten pan komentator wycina tylko ten fragment, bo prof. Nowak mówi, że na nasz stosunek do Ukraińców w Polsce opiera się także na naszych osobistych relacjach, i że sam Andrzej Nowak ma jak najlepsze zdanie o obywatelach Ukrainy, którzy w naszym kraju pracują i z którymi miał kontakt
— napisała na portalu X.
Prof. Nowak o Ukraińcach
Co jeszcze powiedział prof. Andrzej Nowak? Tak zwrócił się do tych, którzy atakują ukraińskich imigrantów pracujących w Polsce.
Warto zadać sobie pytanie. (…) Jaka jest alternatywa? Skoro nie oni, a sami nie mamy tych ludzi do wypełnienia tych luk na rynku pracy, bo rodzi się za mało dzieci, bo już kilkanaście lat temu rodziło się za mało, to trzeba by było ściągnąć tych ludzi skądinąd. Czy są takie wymarzone kraje dla nas, że stamtąd ściągniemy sobie idealnych opiekunów, pracowników, którzy nie będą dla nas konkurencją, którzy będą wykonywali prace, których my nie będziemy chcieli? Proszę o odpowiedź na to pytanie tych, którzy mówią, że wszystkiemu winni są Ukraińcy
— powiedział prof. Nowak.
Kanał Zero/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764621-zaskoczenie-wielowieyska-w-obronie-prof-nowaka
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