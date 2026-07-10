Zełenski obrał kurs na konflikt. „To misja samobójcza”

Adam Bielan, europoseł PiS, zarzucił prezydentowi Zełenskiemu świadome wywoływanie konfliktu, motywowane wewnętrznymi problemami politycznymi, oraz ostrzegł, że Polska może skorzystać z prawa weta w sprawach akcesyjnych i budżetowych, jeśli Kijów nie zaprzestanie – jak mówił – gloryfikowania UPA i blokowania ekshumacji ofiar Wołynia.
Adam Bielan w rozmowie z red. Marcinem Fijołekiem na antenie Polsat News ostro ocenił aktualny stan relacji polsko-ukraińskich, zarzucając Wołodymyrowi Zełenskiemu działania pogarszające współpracę z Polską.
Nie ma eskalacji ze strony polskiej, jest eskalacja ze strony ukraińskiej. Ośrodek prezydenta Zełenskiego podjął świadomą decyzję o tym, żeby rozpocząć konflikt z Polską. Nie mówię tutaj o prezydencie Nawrockim, mówię o całym naszym państwie i całym narodzie, bo myślę, że w tej sprawie będziemy zjednoczeni mimo początkowych wahań ze strony Donalda Tuska. Ukraina na pewno na tym straci, to Ukraina dzisiaj bardziej potrzebuje Polski, a nie na odwrót jednakowo pod względem militarnym, ale przede wszystkim pod względem gospodarczym
— powiedział Adam Bielan.
„Działanie przeciwko polskiej racji stanu”
Może to jest tylko pobożne życzenie nasze tutaj w Polsce, bo Ukraina gra już na Berlin, Ukraina jest już w tej swojej logice silniejsza?
— wskazał red. Fijołek.
Jak zaznaczył polityk, „wystarczy spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć, że bez Polski żadnej odbudowy Ukrainy nie będzie”.
Przede wszystkim Polska ma dwa bardzo ważne prawa weta, jeśli chodzi o decyzje podejmowane w Unii Europejskiej. Prawo weta w sprawie akcesji Ukrainy do UE i zdanie Prawa i Sprawiedliwości jest w tej sprawie jednoznaczne. Jesteśmy przeciwko otwieraniu kolejnych klastrów negocjacyjnych z Ukrainą, dopóki sprawa państwowego gloryfikowania oprawców z UPA nie zostanie rozwiązana i dopóki nie zostanie rozwiązana w końcu sprawa ekshumacji naszych rodaków zamordowanych na Wołyniu
— zastrzegł eurodeputowany.
Słyszymy z plotek, że jeszcze w tym miesiącu ma być otwarty kolejny klaster. Jeżeli Polska, jeżeli Tusk się na to zgodzi, to będzie to działanie absolutnie przeciwko polskiej racji stanu
— podkreślił Adam Bielan.
Misja samobójcza Zełenskiego
Wyjaśnił, że Polska ma również prawo weta w sprawach budżetowych.
I my nie będziemy zgadzać się, mówię o nowym rządzie, który powstanie po przyszłorocznych wyborach, na wpisywanie do wieloletnich ram finansowych wieloletniej pomocy dla Ukrainy w momencie, kiedy nasze interesy państwowe, narodowe nie będą reprezentowane
— dodał europoseł.
Jeżeli nie Zełenskim, to z jego następcą, ponieważ jego kadencja prędzej później się skończy, będziemy w stanie się porozumieć. I to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego Zełenski podjął taką samobójczą z punktu widzenia Ukrainy misję. On jest spanikowany w wyniku wielkich afer korupcyjnych, które dotyczą jego najbliższych współpracowników. Jego popularność spadła
— mówił Adam Bielan.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764611-zelenski-obral-kurs-na-konflikt-to-misja-samobojcza
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