SONDAŻ

Polacy ocenili prezydenturę Karola Nawrockiego. SONDAŻ

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP/Marcin Obara
Prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP/Marcin Obara

40,2 proc. Polaków pozytywnie ocenia dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego, a 38,2 proc. ma o niej negatywne zdanie – wynika z sondażu SW Research przeprowadzonego na zlecenie Onetu. Jednocześnie 21,6 proc. badanych nie potrafiło ocenić działań prezydenta.

Badanie wskazuje, że opinie Polaków na temat prezydentury Karola Nawrockiego są wyraźnie podzielone, choć odsetek ocen pozytywnych jest nieco wyższy niż negatywnych.

Sondaż został przeprowadzony 8 lipca 2026 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 809 dorosłych Polaków. Dobór respondentów uwzględniał płeć, wiek oraz wielkość miejscowości zamieszkania.

kk/Onet

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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