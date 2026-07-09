Kraje bałtyckie przeciw rezolucji o UPA. Bosak: Przejaw pryskania złudzeń

  • Polityka
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Bosak o rezolucji ws. UPA / autor: Fratria
Bosak o rezolucji ws. UPA / autor: Fratria

W starciu w Parlamencie Europejskim państwa bałtyckie, a przede wszystkim Litwa, najbardziej grały przeciw polskiej inicjatywie potępienia kultu UPA” - poinformował Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji.

Prof. Sławomir Dębski zwrócił uwagę, że państwa bałtyckie próbowały zablokować rezolucję Parlamentu Europejskiego ws. UPA.

Warto mieć także świadomość, że w próbach zablokowania rezolucji Parlamentu Europejskiego w poniższej sprawie prym wiedli europosłowie z Litwy, wspierani przez kolegów z Łotwy i Estonii. Czytali kolegom z Europy Zachodniej fragmenty książki Timothy Snydera - „Skrwawione ziemie”, argumentując, że „sprawa jest skomplikowana” i nie wolno mieszać PE do „polskich sporów historycznych z sąsiadami”. To a propos naszych regionalnych politycznych sojuszy…(info od mojego niemieckiego kolegi z PE)

— napisa w serwisie X.

Reakcja Bosaka

Na wpis odpowiedział Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu.

Potwierdzam, że w starciu w Parlamencie Europejskim państwa bałtyckie, a przede wszystkim Litwa, najbardziej grały przeciw polskiej inicjatywie potępienia kultu UPA (przykładem wystąpienia europosłów Gražulisa z ESN i Jukievičienė z EPP)

— wskazał.

To kolejny przejaw pryskania złudzeń i porażki polskiej polityki wschodniej. Bałtowie chętniej grają z Ukrainą niż z Polską

— dodał.

Rezolucja PE

Parlament Europejski przyjął w środę rezolucję, w której wyraził ubolewanie nad niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją spowodowaną przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego polegającą na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”. Przyjęta rezolucja dotyczy procesu akcesyjnego Ukrainy.

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as/PAP/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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