"Miało być po cichu". Prezes PiS demaskuje szokujący plan Tuska

„Nie możemy milczeć, gdy Tusk realizuje kolejną odsłonę swojego planu pt. ‘Polska na sprzedaż’. Dzisiejsza agresywna reakcja ich nominata w spółce IKS Solino tylko to potwierdza” - przestrzegł prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w serwisie X.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zabrał głos na temat bulwersującego fizycznego ataku na europosła PiS Daniela Obajtka.
Nie możemy milczeć, gdy Tusk realizuje kolejną odsłonę swojego planu pt. „Polska na sprzedaż”. Dzisiejsza agresywna reakcja ich nominata w spółce IKS Solino tylko to potwierdza
— wskazał.
Od marca pracownicy spółki Solino protestują, głodują, a władza udaje, że problemu nie ma. Dlaczego? Bo miało być po cichu. Nikt nie miał się o tym dowiedzieć
— zaznaczył.
Chcą zniszczyć strategiczną spółkę odpowiedzialną za magazynowanie surowców, a także produkcję solanki koniecznej m. in. w sektorze rolno-spożywczym, pozbawiając ją de facto rynku zbytu. Obszar ten mają przejąć Niemcy. Zaskoczeni?
— pytał prezes PiS.
O co chodzi?
Wcześniej na naszym portalu informowaliśmy, że prezes Zarządu spółki Solino Wojciech Kotlarek nie pozwolił na spotkanie europosła PiS Daniela Obajtka z protestującymi pracownikami. Gdy były szef Orlenu próbował wejść do związkowców, Kotlarek zachował się agresywnie. Doszło do rękoczynów.
Szokujące sceny rozegrały się w kopalni należącej do inowrocławskiej spółki Solino, gdzie nominaci obecnej władzy nie chcą rozmawiać z protestującymi pracownikami.
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as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764593-mialo-byc-po-cichu-prezes-pis-demaskuje-szokujacy-plan-tuska
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