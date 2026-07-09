Jest decyzja prezydenta! Oto nowa prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN

  • Polityka
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Nowa prezes izby SN / autor: Fratria
Nowa prezes izby SN / autor: Fratria

Prezydent RP Karol Nawrocki powołał Marię Szczepaniec na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN” - przekazała Kancelaria Prezydenta. Jak przypomniano, prezesa izby wskazuje prezydent spośród 3 kandydatów wskazanych przez sędziów danej izby.

KPRP poinformowała, że postanowienie prezydenta z 9 lipca zostało wydane na podstawie art. 15a § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym.

Jak wskazano, według tych przepisów prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej jest powoływany przez prezydenta, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, spośród 3 kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów „wyznaczonych do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej albo zgromadzenie sędziów orzekających w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej”.

Sędzia Szczepaniec została powołana na urząd sędziego SN przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2018 roku; w 2022 roku została wskazana do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Pod koniec ub. roku wraz z sędziami Barbarą Skoczowską i Tomaszem Demendeckim została przedstawiona prezydentowi Nawrockiemu jako jedna z kandydatek na urząd prezesa Izby.

as/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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