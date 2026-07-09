Orban ma przyjechać do Polski! Z kim się spotka?

Były premier Węgier Viktor Orban przyjedzie jutro do Polski. Spotka się m.in. z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim — wynika z ustaleń Onetu. Te rewelacje studzi rzecznik PiS Rafał Bochenek. „Prezes PiS chętnie spotka się z liderem Fideszu Viktorem Orbanem; termin jest do dogrania, ale mało prawdopodobne jest spotkanie w najbliższa sobotę - przekazał poseł Rafał Bochenek.
Od dłuższego czasu węgierskie media informują o czystkach, do których ma dochodzić w różnego typu urzędach, w szczególności w ministerstwie spraw zagranicznych. Idąc śladem Donalda Tuska nowy premier Węgier Peter Magyar wyłączył sygnał telewizyjny publicznego nadawcy i zablokował strony internetowe. W węgierskiej telewizji publicznej M1 zamiast serwisu informacyjnego widzowie zobaczyli czarną planszę z komunikatem o przebudowie mediów publicznych i „przeprosinami” za wieloletnie „kłamstwa”. W rzeczywistości Magyar wziął się za czystki w mediach i wyrzuca z pracy dziennikarzy. Niewykluczone, że wizyta Victora Orbana jest elementem kontrofensywy, którą były premier rozpoczął po przegranej w wyborach parlamentarnych w kwietniu br.
Spotkanie
Rzecznik PiS poseł Rafał Bochenek potwierdził dziś, że chęć spotkania prezesa Kaczyńskiego z byłym szefem węgierskiego rządu.
Pan prezes Jarosław Kaczyński bardzo chętnie spotka się z panem premierem Orbanem, natomiast jest kwestia jeszcze dogrania terminu
— powiedział PAP Bochenek. Dodał, że prezes Kaczyński jest gotowy na spotkanie z Orbanem „nawet w najbliższym czasie”, ale - jak podkreślił - sobota „wydaje się mało prawdopodobna” z uwagi na inne zobowiązania obu polityków.
Pytany o ewentualny temat spotkania, Bochenek powiedział, że w przeszłości agendę rozmów Kaczyńskiego z Orbanem stanowiły m.in. sytuacja w Europie i UE, kwestia relacji polsko-węgierskich czy realizowanych projektów.
Z nieoficjalnych informacji PAP - źródeł w PE - że spotkanie b. premiera Orbana i b. premiera Kaczyńskiego zostało potwierdzone kilka dni temu i ma do niego dojść w ten weekend. To spotkanie ma być dla Orbana głównym celem politycznym wizyty w Polsce.
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koal/Onet/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764587-orban-ma-przyjechac-do-polski-z-kim-sie-spotka
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