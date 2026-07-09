Żurek żegna się z ministerialnym stołkiem? "Jestem gotowy"

Czy to koniec ministerialnej kariery byłego sędziego Waldemara Żurka? Czy niezadowolony z niego premier Donalda Tusk usunie go z rządu? Do tej myśli Żurek zaczyna się już przyzwyczajać. Oświadczył dziś, że nie jest przywiązany do jakiegokolwiek stanowiska i każdego dnia jest gotowy na to, że premier Donald Tusk może powiedzieć „czas na zmianę”. Dodał, że nie ma sygnałów, by Roman Giertych miał go zastąpić na stanowisku ministra sprawiedliwości. Jeśli tak się stanie, to będzie spory kłopot dla Waldemara Żurka, bo po zrzeczeniu się stanowiska sędziego, nie może on tak po prostu znów założyć togi.
W czasie briefingu Wademara Żurka zapytano, czy w najbliższym czasie na stanowisku ministra sprawiedliwości zastąpi go poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych.
Stanowisko ministra sprawiedliwości połączone z Prokuratorem Generalnym jest niezwykle ciężką funkcją
— odparł wymijająco i podkreślił, że trzeba mieć też bardzo dużo siły fizycznej, by łączyć obie te funkcje.
To jest naprawdę praca na kilka etatów
— tłumaczył Żurek. Dodał, że wchodząc do rządu i rezygnując z funkcji sędziego miał świadomość, że obejmie trudne stanowisko. **Oświadczył przy tym, że jest „każdego dnia gotowy na to, że premier może powiedzieć ‘czas na zmianę’”. Zapewnił przy tym, że absolutnie nie jest osobą „przywiązaną do jakiegokolwiek stanowiska”.
W lipcu zapadną decyzje
Waldemar Żurek uważa, że że jeżeli znajdzie się kandydat, który „na dzisiaj pokaże, że da się osiągnąć więcej i będzie miał wsparcie koalicji rządowej, to taka będzie wola premiera”.
Ale ja nie mam takich sygnałów na dzisiaj ani ze strony premiera, tym bardziej ze strony pana posła Romana Giertycha. Chyba nawet publicznie oświadczył, że trzeba było dwóch warunków do spełnienia woli premiera i jego zgody na tych warunków nie ma
— podkreślił Żurek.
Poinformował również, że najpewniej w lipcu odbędzie się konferencja podsumowująca rok sprawowania przez niego funkcję ministra sprawiedliwości.
Wtedy pokażemy te dokonania, które udało się osiągnąć
— dodał Żurek, który uważa, że należy rozdzielić funkcję Prokuratora Generalnego i szefa MS. Podkreślił, że chce teraz w pierwszej kolejności skupić się na Trybunale Konstytucyjnym i Sądzie Najwyższym.
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koal/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764585-zurek-zegna-sie-z-ministerialnym-stolkiem-jestem-gotowy
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