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Atak na Obajtka w kopalni. Chamska odpowiedź z konta Orlenu!

  • Polityka
  • opublikowano:
Wojciech Kotlarek i Daniel Obajtek / autor: PAP/Agnieszka Bielecka
Wojciech Kotlarek i Daniel Obajtek / autor: PAP/Agnieszka Bielecka

Daniel Obajtek, europoseł PiS i były prezes Orlenu, został dziś zaatakowany w kopalni przez prezesa zarządu, Wojciecha Kotlarka. Nagranie opublikowała m.in. telewizja wPolsce24, a skomentował je Przemysław Czarnek, kandydat PiS na urząd premiera. „Prawdy o swoim antypolskim działaniu i łajdactwie nie ukryją żadną siłą ani przemocą” - napisał na platformie X. Na profilu biura prasowego Orlenu ukazała się zdumiewająca odpowiedź, niekoniecznie chyba przystająca do oficjalnego kanału komunikacji.

W Inowrocławskiej kopalni soli Solino doszło dziś do skandalicznej sytuacji. Daniel Obajtek, były szef Orlenu, a od 2024 r. poseł do Parlamentu Europejskiego, został zaatakowany przez prezesa zarządu spółki Solino Wojciecha Kotlarka.

Obajtek chciał wejść do kopalni, aby spotkać się z jej pracownikami, którzy protestują od połowy marca, z uwagi na dramatyczną sytuację w zakładzie. Kotlarek odmawiał wpuszczenia polityka opozyji.

Jakby zęby były za darmo”

Biuro prasowe PKN Orlen - na swoim oficjalnym profilu na platformie X - od dłuższego czasu prowadzi jakąś prywatną „wojenkę” z byłym prezesem spółki. Osoba zarządzająca tym, podkreślmy raz jeszcze: oficjalnym kanałem komunikacji państwowego koncernu, postanowiła zabrać głos także w sprawie sytuacji w kopalni.

Atak na Daniela Obajtka zarejestrowały m.in. kamery telewizji wPolsce24. Nagranie zamieszczone na profilu stacji na portalu X skomentował kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek.

Prawdy o swoim antypolskim działaniu i łajdactwie nie ukryją żadną siłą ani przemocą. Brawo, Daniel Obajtek!

— napisał.

Panowie się zachowują, jakby zęby były za darmo

— odpowiedzianon z profilu Biura Prasowego Orlenu.

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X/aja

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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