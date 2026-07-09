Ostre starcie Józefaciuka z Kotulą! "Mamy zakupić testy DNA?"

  • Polityka
  • opublikowano:
Katarzyna Kotula w ławach sejmowych oraz wpis Marcina Józefaciuka z portalu X / autor: Fratria/X
Katarzyna Kotula w ławach sejmowych oraz wpis Marcina Józefaciuka z portalu X / autor: Fratria/X

Katarzyna Kotula wdała się w burzliwą dyskusję z Marcinem Józefaciukiem. Powodem sporu było działanie Janusza Kowalskiego, który wysłał do wszystkich ministerstw interpelację ws. ujawnienia zatrudnionych obcokrajowców oraz tych z podwójnym obywatelstwem.

Poseł Janusz Kowalski zapowiedział kontrole, która ma dotyczyć „ukrainizacji administracji publicznej”. Rozesłał do wszystkich resortów interpelację, w której oczekuje ujawnienia opinii publicznej informacji o zatrudnionej liczbie cudzoziemców a także tych z podwójnym obywatelstwem.

Kotula vs. Józefaciuk

Katarzynie Kotuli z Lewicy nie spodobało się działanie posła Kowalskiego.

Nie będziemy odpowiadać na zapytania posła Janusza Kowalskiego. Miejsce tych zapytań jest w niszczarce. Mam nadzieję że tam wylądują. Zapytanie wysłane do nas z pewnością tam się znajdzie

— czytamy w jej wpisie na portalu X.

Do dyskusji włączył się poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk.

Rozumiem reakcję i oburzenie. Sam jestem w szoku. Wygląda jak kontynuacja misji i interpelacji posła, który stał się europosłem w sprawie paszportów ministrów.

Natomiast w demokratycznym państwie minister nie wybiera, którym posłom odpowiada, lecz odpowiada zgodnie z obowiązującymi przepisami, nawet jeśli uważa pytania za nietrafione lub absurdalne. Inna sprawa to zakres informacji, które może legalnie ujawnić

— odpowiedział Kotuli.

I uważa Pan że powinniśmy zrobić badania przodków pracowników KPRM? Do którego pokolenia należy badać tych przodków i czy badanie DNA będzie wystarczające?

— dopytała minister bez teki.

Nie, nie uważam tak. Skąd ten pomysł i interpretacja moich słów? Skąd ten atak? Brak podstaw prawnych do badania i kropka.

Sam zatrudniałem osoby z doświadczeniem migracji jako dyrektor szkoły.

Natomiast również nie popieram publicznych deklaracji strony rządowej, że pisma / zapytania / interpelacje od posłów powinny znaleźć się w niszczarce. To niszczy zaufanie do państwa.

— odparł Józefaciuk.

Pytam więc jak w praktyce wyobraża Pan sobie odpowiedzi na te pytania? Mamy zakupić testy DNA? To poważne pytanie

— zaznaczyła Kotula.

Skoro strona rządowa się pyta posła jak odpowiadać na zapytania poselskie to odpowiem. Zgodnie z obowiązującym prawem lub je zmienić. Nie ma za co. Pozdrawiam

— wskazał Józefaciuk.

To było pytanie retoryczne

— stwierdziła Kotula.

To Pani napisała, że miejsce pytań posła jest w niszczarce. Ja cały czas mówię wyłącznie o obowiązkach strony rządowej wobec posła. To nie retoryka a praworządność. A Pani taktyka przeniesienia dyskusji w sferę emocji jest niedojrzałe.

W razie czego, wciąż czekam na odpowiedź w sprawie OHP, dostępu do urologa oraz interpelacji ponownej nr 9950 z kwietnia. Pozdrawiam

— zakończył Józefaciuk.

Działanie bezprawne”

Do stanowiska Kotuli odniósł się również poseł Kowalski.

To działanie bezprawne. Pytanie poselskie jest proste: ilu zatrudniliście w ministerstwach obcokrajowców? Polacy mają prawo wiedzieć czy płacą podatki na to, aby w ministerstwach byli zatrudniani np. obywatele Ukrainy czy Białorusi powodując gigantyczne niebezpieczeństwo infilitracji przez obce służby. Na jakiej podstawie prawnej odmawia pani udzielenia informacji na to formalne pytanie?

— czytamy w jego wpisie na portalu X.

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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