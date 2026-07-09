Nie będzie pobłażania! Obajtek złożył zawiadomienie po ataku

  • Polityka
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Obajtek złożył zawiadomienie / autor: Fratria
Obajtek złożył zawiadomienie / autor: Fratria

Europoseł PiS, były prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował, że złożył zawiadomienie dotyczące naruszenia jego nietykalności cielesnej podczas próby spotkania z protestującymi pracownikami IKS Solino.

Jestem już po złożeniu obszernego opisu dzisiejszych wydarzeń w IKS Solino funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu

— poinformował Daniel Obajtek we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Do wpisu zamieścił nagranie, na którym szerzej odniósł się do sprawy.

Jestem przed powiatową komendą w Inowrocławiu, gdzie złożyłem zawiadomienie o naruszeniu mojej nietykalności cielesnej i uniemożliwienie interwencji politycznej jako posła do europarlamentu. Zostałem dobrze przyjęty, złożyłem bardzo obszerne wyjaśnienia, załączyłem materiały również dowodowe w tej sprawie i nie pozwolę, by tak traktowano europosła

— powiedział.

Chciałem dobrze, chciałem bronić głodujących pracowników i chciałem zwrócić wagę opinię publiczną, że bez zakładu Qemetica nie ma możliwości ocalenia zakładów IKS Solino i to jest w interesie państwa i bezpieczeństwa państwa polskiego. Nie możemy pozwolić na to, żeby niemiecka firma kupiła Qemeticę, bo będzie zachwiane bezpieczeństwo energetyczne państwa polskiego

— dodał.

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O co chodzi?

Wcześniej na naszym portalu informowaliśmy, że prezes Zarządu spółki Solino Wojciech Kotlarek nie pozwolił na spotkanie europosła PiS Daniela Obajtka z protestującymi pracownikami. Gdy były szef Orlenu próbował wejść do związkowców, Kotlarek zachował się agresywnie. Doszło do rękoczynów.

Szokujące sceny rozegrały się w kopalni Lubień, gdzie nominaci obecnej władzy nie chcą rozmawiać z protestującymi pracownikami.

Proszę państwa, proszę filmować, naruszenie nietykalności cielesnej! Proszę państwa, macie to wszystko?! Pan bije ludzi. Proszę państwa, czekamy na policję. Proces! Macie państwo sfilmowane?

— mówił broniąc się przed ciosami Kotlarka Obajtek. Tę agresję na żywo transmitowała Telewizja wPolsce24.

as/x/wPolityce.pl/wPolsce24

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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