Żałosny widok. To koniec kariery policyjnego Mustanga

Policyjne barwy nadawały mu dodatkowego kolorytu, ale jego kariera w służbie właśnie się skończyła. Skonfiskowany w ubiegłym roku od pijanego kierowcy Ford Mustang wbił się w ogrodzenie po kolizji z innym samochodem. „Radiowóz wyprzedzał pojazdy mając włączone sygnały uprzywilejowania, natomiast kierująca VW rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji” - czytamy w komunikacie zamieszczonym na X mazowieckiej policji.
W marcu na polskich drogach pojawił się policyjny Ford Mustang. To był prawdopodobnie ten sam sportowy wóz, który skonfiskowano w 2025 roku po zatrzymaniu kompletnie pijanego kierowcy w Ślubowie. Mężczyzna miał wówczas aż 2,28 promila alkoholu we krwi. Obecnie przepisy pozwalają na konfiskatę samochodu kierowcom mającym we krwi ponad 1,5 promila alkoholu. Policjanci nie cieszyli się nim jednak zbyt długo.
Około godz. 12.30 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał zgłoszenie o kolizji pojazdów. W zdarzeniu uczestniczył policyjny radiowóz Ford Mustang, którym jechał na zdarzenie policjant z radomskiej drogówki oraz pojazd marki VW. Pojazdy jechały od Radomia w kierunku Zakrzewa.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy mając włączone sygnały uprzywilejowania, natomiast kierująca VW rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a VW wjechał do rowu.
Nikt w zdarzeniu nie odniósł obrażeń. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia na kierującą VW nałożyli mandat karny w kwocie 2000 zł i 10 punktów karnych
— czytamy w komunikacie na X mazowieckiej policji.
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Wbił się w ogrodzenie
Samochód był na wyposażeniu Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Ośmioletni Ford Mustang miał silnik 5.0 V8 i moc 450 KM (331 kW). Do „setki” rozpędzał się w 5 sekund, a jego prędkość maksymalna to 249 km/h.
Radiowóz został poważnie uszkodzony, a Volkswagen po zderzeniu wypadł z jezdni. Sportowy pojazd był wart około 150 tys. zł.
Polska policja miała Forda Mustanga, który skonfiskowała kilka miesięcy temu. Ale dzisiaj policyjny Mustang został rozbity
— napisał w sieci Paweł Rybicki i opublikował nagranie pokazując zniszczony radiowóz.
koa/Policja/X/MotoFakty
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764571-zalosny-widok-to-koniec-kariery-policyjnego-mustanga
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