„Trzymamy również kciuki za wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, ale oczywiście na zasadach rozsądnych” - powiedział Włodzimierz Czarzasty podczas wspólnej konferencji prasowej z przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego Węgier. Marszałkowi odpowiedział Leszek Miller: „Przy wchodzeniu do UE nie ma rozsądnych czy nierozsądnych zasad. Są natomiast jasne kryteria, które wykluczają kraj zbudowany na fundamencie zbrodniczego nacjonalizmu”.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotkał się dziś z przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego Węgier Ágnes Forsthoffer; to pierwsza wizyta zagraniczna nowej szefowej węgierskiego parlamentu. Politycy rozmawiali m.in. o odbudowie relacji obu krajów na poziomie parlamentarnym.
Podczas wspólnej konferencji prasowej poruszona została kwestia Ukrainy.
Podzielamy również wspólne stanowisko w sprawie ukraińskiej. Będziemy pomagali Ukrainie. Ukraina powinna być wolna. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby Ukraina była niezależnym, wolnym krajem, bo widzimy w niezależności Ukrainy, wolności Ukrainy, również bezpieczeństwo naszych narodów i naszych państw. I to jest dla nas bardzo ważna sprawa
— powiedział Czarzasty.
Trzymamy również kciuki za wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, ale oczywiście na zasadach rozsądnych, wypełniając wszelkie zobowiązania wobec krajów i wobec procedury wejścia do tej Unii Europejskiej. My jako strona polska absolutnie rozumiemy dbanie o mniejszość węgierską, która jest na terytorium Ukrainy, ale też jesteśmy zadowoleni jako strona polska z tego, że dzięki decyzji nowego rządu węgierskiego możliwość wejścia do Ukrainy właściwie już w tej chwili stała i jest możliwa
— dodał.
„Jasne kryteria, które wykluczają”
Do słów Czarzastego odniósł się Leszek Miller.
Przy wchodzeniu do UE nie ma rozsądnych czy nierozsądnych zasad. Są natomiast jasne kryteria, które wykluczają kraj zbudowany na fundamencie zbrodniczego nacjonalizmu
— czytamy we wpisie byłego premiera na portalu X.
xyz/300polityka/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764568-ukraina-w-ue-miller-studzi-zapal-czarzastego
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