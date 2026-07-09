Powstanie zespół, który będzie zajmował się kształceniem lekarzy - zapowiedział dziś prezes NRL Łukasz Jankowski po spotkaniu z szefową resortu zdrowia. Podkreślił również, że jego zdaniem „ministerstwo po raz kolejny wrzuciło do negocjacji postulat płacowy po to, żeby zogniskować uwagę opinii publicznej na tym problemie”. - A problemy w ochronie zdrowia są diametralnie inne - stwierdził.
Sposób wynagradzania medyków
W siedzibie resortu zdrowia odbyło się dziś spotkanie szefowej MZ Jolanty Sobierańskiej-Grendy z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukaszem Jankowskim. Miało ono związek z zaprezentowanymi dzień wcześniej propozycjami MZ zmian m.in. w sposobie wynagradzania medyków.
Jankowski ocenił, że liczba lekarzy, pracujących w publicznym systemie, ma wpływ na dostępność do świadczeń i długość kolejek.
System wynagrodzeń jest połączony z tym, ilu mamy lekarzy, jak oni są kształceni, czy zostaną w publicznym sektorze, czy będą przechodzić do systemu prywatnego
— powiedział prezes NRL.
„Problemy są diametralnie inne”
Mam poczucie, że ministerstwo po raz kolejny wrzuciło do negocjacji postulat płacowy po to, żeby zogniskować uwagę opinii publicznej na tym problemie
— stwierdził po spotkaniu z szefową resortu zdrowia.
A problemy w ochronie zdrowia są diametralnie inne niż to, czy lekarz zarabia 240, 250 czy 280 zł
— dodał.
Szkolenie lekarzy
Zapowiedział, że powstanie zespół, który będzie zajmował się kształceniem lekarzy. Jego przewodniczącym - poinformował Jankowski - ma być także lekarz, prawdopodobnie obecny wiceszef MZ Tomasz Maciejewski.
W skład zespołu wejdą przedstawiciele rezydentów, matek lekarek i Naczelnej Izby Lekarskiej - tak, żebyśmy mogli wypracować rozwiązania dotyczące kształcenia, które będą optymalne
— powiedział Jankowski. Wskazał, że zespół będzie też rozmawiał o pracy medyków w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz o „odpowiednich wynagrodzeniach”.
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SC/PAP
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