Minister zdrowia w końcu to dostrzegła... "Zmiany są niezbędne"

Lekarze muszą uczestniczyć w dialogu z Ministerstwem Zdrowia – podkreśliła dziś minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Spotkanie z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej określiła jako konstruktywne. Ponadto resort zdrowia chce, żeby wszystkie szpitale, także działające jako spółki, były objęte obowiązkiem jawności konkursów.
Dziś w siedzibie resortu zdrowia odbyło się spotkanie szefowej MZ Jolanty Sobierańskiej-Grendy z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukaszem Jankowskim.
Minister zdrowia przekazała, że podczas rozmów z prezesem NRL poruszono kwestie projektu ustawy o zawodzie lekarza, wynagrodzeń lekarzy, obchodzenia kolejek na zabiegi oraz mającej temu zapobiegać cyfryzacji (e-zdrowia).
Zapowiedziała też powstanie specjalnego zespołu roboczego, na którego czele stanie wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Zespół zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o zawodzie lekarza.
Dzisiaj już nie mamy wątpliwości, że zmiany są niezbędne. To zapowiadałam i absolutnie zdania nie zmieniam
— zapewniła, dodając, że proponowane przez MZ rozwiązania – maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy w wysokości 240 zł brutto, wymagane pół etatu przepracowywanego w jednym miejscu i konieczność wyrażenia przez pracodawcę zgody na pracę w innych miejscach – podczas czwartkowego spotkania nie budziły „bardzo dużych emocji”.
To jest absolutnie dobry prognostyk na to, żebyśmy dalej współpracowali, ponieważ nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby ważna społeczność, jaką są lekarze, nie uczestniczyła w dialogu z Ministerstwem Zdrowia
— powiedziała.
Dodała, że wszystkie wypracowywane zmiany są korzystne dla pacjentów.
Projekt ustawy ws. jawności konkursów
Sobierańska-Grenda powiedziała także po spotkaniu, że resort pracuje nad projektem ustawy, który będzie dotyczył jawności konkursów wszystkich podmiotów, które mają umowy z NFZ. Także szpitali-spółek, które są wyłączone z obowiązującej od 1 lipca ustawy o centralnym rejestrze umów (CRU). CRU obejmuje natomiast samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Szefowa MZ wskazała, że nie ma też zgody resortu na działanie spółek lekarzy; lekarze mieliby pracować na kontraktach tylko jako jednoosobowe działalności gospodarcze. Dopytywana przez dziennikarzy powiedziała, że w tym temacie nie było kontrowersji podczas spotkania z prezesem NRL.
Portal Wirtualna Polska w poniedziałek poinformował, że spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać rachunki szpitalom na 26 tys. zł za godzinę i ponad 300 tys. zł dniówki. Jednym ze szpitali, który wszedł we współpracę ze spółką neurochirurgów, był szpital w Mogilnie. W zabiegach wykonywanych przez neurochirurgów w szpitalu miały uczestniczyć dyżurujące w danym dniu pielęgniarki. Instrumentariuszki miały dostawać dodatkowo od 300 do 450 zł miesięcznie. Sprawę bada prokuratura.
xyz/PAP/X
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