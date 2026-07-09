Polowania na Ziobrę ciąg dalszy. "Można spodziewać się w najbliższym czasie"

  • Polityka
  • opublikowano:
W najbliższym czasie można spodziewać się podjęcia czynności ws. ENA wobec posła PiS Ziobry / autor: Fratria
W najbliższym czasie można spodziewać się podjęcia czynności ws. ENA wobec posła PiS Ziobry / autor: Fratria

Dopiero po kilku latach polowania na Zbigniewa Ziobro przez „bodnarowców” a teraz „żurkowców”, sądy podejmą czynności w sprawie wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. „Sąd Apelacyjny wypożyczył Sądowi Okręgowemu akta w związku ze sprawą wniosku o ENA b. szefa MS Zbigniewa Ziobry, zatem można spodziewać się w najbliższym czasie podjęcia przez SO czynności procesowych w tej sprawie” - poinformowała rzecznik SO sędzia Anna Ptaszek.

Na początku lipca Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, którą zaskarżyli jego obrońcy.

Tymczasem, jak informuje rzecznik SO w Warszawie sędzia Anna Ptaszek, w sprawie wniosku o wydanie ENA nie zapadło jeszcze rozstrzygnięcie, ponieważ akta tej sprawy „zostały przesłane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie w związku z wniesieniem zażalenia przez obrońcę Ziobry na odmowę zawieszenia postępowania w tej sprawie do czasu rozpoznania zażalenia na tymczasowe aresztowanie”. Teraz akta mają wrócić do SO w Warszawie.

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W sprawie o wydanie ENA dochodziło do wyłączeń — najpierw sędziego, a potem kolejnej sędzi — wyznaczonych do rozpoznania tego wniosku. Na początku czerwca do rozpoznania wniosku o wydanie ENA wylosowany został nowy sędzia — Tomasz Grochowicz.

Wówczas jeszcze jednak prawomocnie nie było zakończone postępowanie odnoszące się do aresztu Ziobry, gdyż oczekiwało na rozpatrzenie zażalenie obrony na tymczasowy areszt. W związku z tym obrona byłego ministra wnioskowała także o zawieszenie postępowania o wydanie wobec niego ENA do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy aresztu. Jeszcze w marcu br. sąd okręgowy nie uwzględnił takiego wniosku. Na tamtą decyzję też wpłynęło zażalenie, które trafiło do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Tymczasem 1 lipca br. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Ziobry, oddalając zażalenia obrońców. 6 lipca Sąd Okręgowy zwrócił się do Sądu Apelacyjnego o udzielenie informacji o terminie posiedzenia w sprawie rozpoznania tamtego zażalenia i – w miarę możliwości – wypożyczenia akt związku z koniecznością rozpoznania wniosku o wydanie ENA.

Sąd apelacyjny 8 lipca przysłał nam akta, wypożyczając je na 10 dni. Zatem można spodziewać się w najbliższym czasie podjęcia przez sąd okręgowy czynności procesowych w tej sprawie

— poinformowała sędzia Ptaszek.

Niezależnie od tego, sąd okręgowy przesłał już do prokuratury pisemne uzasadnienie postanowienia wydanego 1 lipca oddalającego zażalenie na areszt wobec Ziobry.

Uzasadnienie liczy 109 stron. Jednocześnie informujemy, że powyższe uzasadnienie nie będzie opublikowane na stronach Sądu Okręgowego w Warszawie z uwagi na to, że postępowanie to na tym etapie jest chronione tajemnicą śledztwa. Jedynie prokurator ma kompetencje do podania do publicznej wiadomości tego uzasadnienia, w całości lub w części

— zakomunikował sąd okręgowy.

Jeszcze 1 lipca, bezpośrednio po decyzji sądu o oddaleniu zażaleń na areszt, prowadzący śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prok. Piotr Woźniak informował, że w sprawie Ziobry „wniosek o ekstradycję zostanie sporządzony niezwłocznie”.

Będę się musiał zastanowić, czy ustne uzasadnienie jest wystarczające, czy jednak zaczekać na uzasadnienie pisemne

— powiedział wtedy prokurator. Przypominał, że - aby złożyć wniosek o ekstradycję b. szefa MS z USA - powinna być prawomocna decyzja o zastosowaniu aresztu.

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koal/PAP

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Zespół wPolityce.pl

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