Dopiero po kilku latach polowania na Zbigniewa Ziobro przez „bodnarowców” a teraz „żurkowców”, sądy podejmą czynności w sprawie wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. „Sąd Apelacyjny wypożyczył Sądowi Okręgowemu akta w związku ze sprawą wniosku o ENA b. szefa MS Zbigniewa Ziobry, zatem można spodziewać się w najbliższym czasie podjęcia przez SO czynności procesowych w tej sprawie” - poinformowała rzecznik SO sędzia Anna Ptaszek.
Na początku lipca Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, którą zaskarżyli jego obrońcy.
Tymczasem, jak informuje rzecznik SO w Warszawie sędzia Anna Ptaszek, w sprawie wniosku o wydanie ENA nie zapadło jeszcze rozstrzygnięcie, ponieważ akta tej sprawy „zostały przesłane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie w związku z wniesieniem zażalenia przez obrońcę Ziobry na odmowę zawieszenia postępowania w tej sprawie do czasu rozpoznania zażalenia na tymczasowe aresztowanie”. Teraz akta mają wrócić do SO w Warszawie.
Wędrujące akta
W sprawie o wydanie ENA dochodziło do wyłączeń — najpierw sędziego, a potem kolejnej sędzi — wyznaczonych do rozpoznania tego wniosku. Na początku czerwca do rozpoznania wniosku o wydanie ENA wylosowany został nowy sędzia — Tomasz Grochowicz.
Wówczas jeszcze jednak prawomocnie nie było zakończone postępowanie odnoszące się do aresztu Ziobry, gdyż oczekiwało na rozpatrzenie zażalenie obrony na tymczasowy areszt. W związku z tym obrona byłego ministra wnioskowała także o zawieszenie postępowania o wydanie wobec niego ENA do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy aresztu. Jeszcze w marcu br. sąd okręgowy nie uwzględnił takiego wniosku. Na tamtą decyzję też wpłynęło zażalenie, które trafiło do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Tymczasem 1 lipca br. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Ziobry, oddalając zażalenia obrońców. 6 lipca Sąd Okręgowy zwrócił się do Sądu Apelacyjnego o udzielenie informacji o terminie posiedzenia w sprawie rozpoznania tamtego zażalenia i – w miarę możliwości – wypożyczenia akt związku z koniecznością rozpoznania wniosku o wydanie ENA.
Sąd apelacyjny 8 lipca przysłał nam akta, wypożyczając je na 10 dni. Zatem można spodziewać się w najbliższym czasie podjęcia przez sąd okręgowy czynności procesowych w tej sprawie
— poinformowała sędzia Ptaszek.
Niezależnie od tego, sąd okręgowy przesłał już do prokuratury pisemne uzasadnienie postanowienia wydanego 1 lipca oddalającego zażalenie na areszt wobec Ziobry.
Uzasadnienie liczy 109 stron. Jednocześnie informujemy, że powyższe uzasadnienie nie będzie opublikowane na stronach Sądu Okręgowego w Warszawie z uwagi na to, że postępowanie to na tym etapie jest chronione tajemnicą śledztwa. Jedynie prokurator ma kompetencje do podania do publicznej wiadomości tego uzasadnienia, w całości lub w części
— zakomunikował sąd okręgowy.
Jeszcze 1 lipca, bezpośrednio po decyzji sądu o oddaleniu zażaleń na areszt, prowadzący śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prok. Piotr Woźniak informował, że w sprawie Ziobry „wniosek o ekstradycję zostanie sporządzony niezwłocznie”.
Będę się musiał zastanowić, czy ustne uzasadnienie jest wystarczające, czy jednak zaczekać na uzasadnienie pisemne
— powiedział wtedy prokurator. Przypominał, że - aby złożyć wniosek o ekstradycję b. szefa MS z USA - powinna być prawomocna decyzja o zastosowaniu aresztu.
koal/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764564-polowanie-na-ziobre-mozna-spodziewac-sie-w-najblizszym-czasie
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