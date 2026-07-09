Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w dość osobliwy sposób komentował aferę ze szpitala w Mogilnie. „To są ludzie związani z PiS czy powiat rządzony przez PiS i umowy jeszcze podpisali ludzie związani z PiS. Dlaczego więc nikt się nie domaga dymisji prezesa Kaczyńskiego?” - pytał polityk KO. Poseł PiS Łukasz Schreiber zwrócił uwagę, że w tym powiecie partia Jarosława Kaczyńskiego ma tylko jednego radnego.
Koalicja Obywatelska próbuje przedstawić aferę szpitalną jako aferę PiS i nagle przestały jej przeszkadzać media, które rzekomo - jak twierdził premier Donald Tusk - były opłacane przez rząd Zjednoczonej Prawicy ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Partia Tuska uderza w przeciwników politycznych doniesieniami na temat afery w szpitalu w Mogilnie.
Nawet 26 tys. zł na godzinę i ponad 300 tys. zł dniówki - na tyle spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać rachunki szpitalom. Wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ sprawozdawali droższe procedury
— pisała Wirtualna Polska w poniedziałek 6 lipca.
Siemoniak o Mogilnie
O to, jak służby podchodzą do tej sprawy, pytany był Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, w programie „Tłit” WP.
Trzeba powiedzieć, że w tym przypadku to są ludzie związani z PiS czy powiat rządzony przez PiS i umowy jeszcze podpisali ludzie związani z PiS. Dlaczego więc nikt się nie domaga dymisji prezesa Kaczyńskiego?
— pytał polityk.
Coś łączy koalicję obywatelską i PiS. Afera szpitalna, ponadpartyjna
— skomentował dziennikarz.
Ale nie… To nie jest łączenie tutaj ugrupowań, tylko pokazanie, że to nie jest tak, że jedno środowisko polityczne jest odpowiedzialne. W każdym środowisku politycznym znajdą się ludzie nieuczciwi. I pytanie, jak się z takimi ludźmi rozlicza. Tutaj liczba faktów, które nastąpiły: on odszedł z KO, przestał być radnym i tak dalej, i tak dalej jest taka. Zobaczymy, co będzie się działo w sprawie Mogilna. Oczywiście wszędzie tam, gdzie są pieniądze publiczne, powinny się pojawić służy państwowe - czy to policja, czy CBA, czy ABW. I w takich przypadkach na pewno na zlecenie prokuratury służby będą działały wszędzie tam, gdzie dochodzi do podejrzenia wyłudzenia pieniędzy, oszustwa czy patologii
— tłumaczył minister.
Sprawa poważna i bulwersująca i tutaj absolutnie państwo musi zadziałać i zobaczyć, jak to się działo. Przy czym z jednej strony są lekarze i ta spółka, ale z drugiej ktoś takie decyzje podejmuje
— podkreślał Siemoniak.
Na uwagę dziennikarza, że politycy PiS próbują się z tej sprawy tłumaczyć, minister zadrwił:
Że nie znali, że nie wiedzą, że pan Schreiber nigdy nie był w Mogilnie, a poszły już zdjęcia, że był w Mogilnie. To jest tak: kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Nie należy takich spraw od razu uogólniać, że winien jest Trzaskowski, Tusk, Siemoniak, Kierwiński, tylko po prostu trzeba widzieć po każdej ze stron sprawy we właściwym wymiarze. Jak państwo jak jak rząd, jak rządzący, bo bo to oni mają realną kontrolę
— przekonywał.
Schreiber o Siemoniaku: Wyjątkowo bezczelny
Do wypowiedzi odniósł się na platformie X poseł PiS Łukasz Schreiber.
Przeciez jest wyjątkowo bezczelny. W powiecie rządzi PiS mając jednego radnego, który zresztą startował z niezależnego komitetu. Dyrektorka szpitala została zatrudniona przez zarząd ze starostą z PO
— napisał.
Kolejny zarząd powiatu (i tu pojawia się ten jeden radny PiS przy staroście z lewicy i koalicji Lewicy i PSL) po wykryciu sprawy rozwiązał przed czasem z nią kontrakt i zgłosił sprawę do prokuratury. Nawet w takiej sprawie jedynie kłamią
— podsumował Schreiber.
Innym problemem jest to, że przez prawie trzy lata rząd Donalda Tuska jeszcze nie odsunął PiS od władzy i nawet afery KO okazują się „aferami PiS”, a ministrowie odpowiedzialni za służby specjalne aż muszą domagać się dymisji Jarosława Kaczyńskiego ze stanowiska prezesa jego partii.
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764563-siemoniak-sie-zalamie-schreiber-uswiadomil-go-ws-szpitala
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