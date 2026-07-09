W sobotę w Radrużu (woj. podkarpackie) prezydent Karol Nawrocki odda cześć ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II RP - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Leśkiewicz o wizycie Prezydenta RP w Radrużu poinformował w czwartek na platformie X.
Na stronie internetowej prezydenta podano, że w sobotę o godz. 13 w Zespole Cerkiewnym w Radrużu prezydent Nawrocki „odda cześć Polakom–ofiarom ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej”.
Planowane jest wystąpienie prezydenta.
Spotkanie prezydentów w Ankarze
Prezydent Karol Nawrocki stara się ostudzić emocje związane z narastającym sporem polsko-ukraińskim. Przyjął zaproszenie i spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim w Ankarze. Poinformował po rozmowie z prezydentem Ukrainy, że zarówno Polska, jak i Ukraina, patrzą w tym samym kierunku, jeśli chodzi o zagrożenia dla niepodległości. Jak dodał dla obu państw Rosja „pozostaje głównym zagrożeniem”.
Nawrocki dodał jednocześnie, że podczas rozmowy nie udało się „rozwiązać kwestii historycznych”.
DC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764561-prezydent-odda-czesc-ofiarom-ludobojstwa-upa-znamy-szczegoly
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