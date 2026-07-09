Prezydent Nawrocki odda cześć ofiarom ludobójstwa UPA! Znamy szczegóły

  • Polityka
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Karol Nawrocki / autor: PAP/Marcin Obara
Karol Nawrocki / autor: PAP/Marcin Obara

W sobotę w Radrużu (woj. podkarpackie) prezydent Karol Nawrocki odda cześć ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II RP - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Leśkiewicz o wizycie Prezydenta RP w Radrużu poinformował w czwartek na platformie X.

Na stronie internetowej prezydenta podano, że w sobotę o godz. 13 w Zespole Cerkiewnym w Radrużu prezydent Nawrocki „odda cześć Polakom–ofiarom ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej”.

Planowane jest wystąpienie prezydenta.

Spotkanie prezydentów w Ankarze

Prezydent Karol Nawrocki stara się ostudzić emocje związane z narastającym sporem polsko-ukraińskim. Przyjął zaproszenie i spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim w Ankarze. Poinformował po rozmowie z prezydentem Ukrainy, że zarówno Polska, jak i Ukraina, patrzą w tym samym kierunku, jeśli chodzi o zagrożenia dla niepodległości. Jak dodał dla obu państw Rosja „pozostaje głównym zagrożeniem”.

Nawrocki dodał jednocześnie, że podczas rozmowy nie udało się „rozwiązać kwestii historycznych”.

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DC/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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