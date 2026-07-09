„Nie dam się zastraszyć” – zapewniła Ewa Zajączkowska-Hernik, która znalazła się na ukraińskiej „liście śmierci” - „Myrotvorets”. Kilka dni temu trafił na nią szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
Na liście tej domyślnie powinni znajdować się rosyjscy żołnierze, dowódcy oraz separatyści, ale to nie pierwszy raz, kiedy trafia na nią polski polityk.
Wcześniej na listę trafili m.in. politycy Konfederacji: Sławomir Mentzen, Anna Bryłka czy Krzysztof Bosak. Niedawno znalazł się na niej szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
Warto przy tym zauważyć, że „Myrotvorets” ściśle współpracuje z ukraińską służbą bezpieczeństwa oraz ukraińskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych.
Ponieważ na stronie publikowane są dane osobowe rzekomych „wrogów”, osoby znajdujące się w spisie często otrzymują pogróżki.
Lista ta często nazywana jest - nie tylko przez Rosjan - listą śmierci, ponieważ zdarzały się przypadki osób zabitych wkrótce po opublikowaniu ich danych. Jest ona mocno krytykowana przez międzynarodowe organizacje praw człowieka.
„Nie dam się zastraszyć!”
Na listę została wpisana również europoseł Ewa Zajączkowska-Hernik.
Nie dam się zastraszyć! W Parlamencie Europejskim wnoszę o natychmiastowe zatrzymanie przyspieszonej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej!
Ukraińskie służby prowadzą listę Myrotworeć, na której umieszczają nazwiska ludzi zgłoszonych do nękania, zastraszania i eliminowania. Dziś na tą listę zostałam wpisana ja za piętnowanie ludobójców z UPA i obronę polskiej racji stanu. Wcześniej zostali wpisani moi koledzy z Patriotów dla Europy. To gangsterka i łajdactwo wobec unijnych dyplomatów!
Oczekuję reakcji szefowej Parlamentu Europejskiego w celu ochrony dyplomatów tej instytucji, ponieważ nasze życie i nasze bezpieczeństwo jest w tym momencie zagrożone
— czytamy we wpisie Zajączkowskiej-Hernik na portalu X, do którego polityk dołączyła nagranie z wypowiedzi w Parlamencie Europejskim.
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xyz/wPolityce/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764560-zajaczkowska-hernik-na-ukrainskiej-liscie-smierci
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