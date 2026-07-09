To on zdecydował o oddaniu Ukrainie Patriotów?! Ujawniono nazwisko

  • Polityka
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Wyrzutnia rakiet Patriot / autor: MON/GOV
Wyrzutnia rakiet Patriot / autor: MON/GOV

Trwa kolejna afera koalicji 13 grudnia. Ekipa Donalda Tuska przekazała niezwykle cenne rakiety do Patriot Ukrainie - bez wiedzy prezydenta, Sejmu i opinii publicznej. Więcej światła na skandal rzucił prezydencki minister Marcin Przydacz: „Wygląda na to, że kluczową rolę w przekonywaniu Rządu do oddania Ukrainie uzbrojenia do Patriotów odegrał Cezary Tomczyk […] To zdrada czy tylko głupota?”.

Wiceminister Cezary Tomczyk gościł wczoraj wieczorem w TVP Info w likwidacji. Wśród wielu tematów pojawił się także ten, dotyczący przekazania Ukrainie deficytowych i niezwykle drogich pocisków do amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot. Okazuje się, że dokładnie wtedy, kiedy Donald Tusk mówił o zbliżającym się ataku Rosji - to miała być kwestia miesięcy - Władysław Kosiniak-Kamysz zgodził się na przekazanie pocisków do Patriotów, które jako jedyne mogą powstrzymać znajdujące się w Obwodzie Królewieckim rosyjskie rakiety Iskander.

Wywołało to ogromną burzę i popłoch w szeregach obozu rządzącego. Próbując przykryć tę decyzję Kosiniak-Kamysz zgodził się na odtajnienie dokumentów z bieżących donacji na rzecz Ukrainy.

MON odtajniło więc informacje nt. wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026. Tyle że to strzał we własną stopę Kosiniaka-Kamysza, bo dokumenty te nie były archiwalne i ciągle zawierają ważne dla polskiej armii informacje.

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To zdrada czy tylko głupota?”

Do sprawy odniósł się szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP.

Wygląda na to, że kluczową rolę w przekonywaniu Rządu do oddania Ukrainie uzbrojenia do Patriotów odegrał Cezary Tomczyk.

A to wszystko w tajemnicy przed Polakami i to w czasie, gdy premier Tusk straszył Polaków atakiem ze strony Rosji.

To zdrada czy tylko głupota?

— czytamy we wpisie Marcina Przydacza na portalu X.

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xyz/wPolityce/X

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Zespół wPolityce.pl

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