Michał Dworczyk poinformował o szokujących groźbach, z jakimi spotykają się polskie organizacje na Ukrainie. „Obecna eskalacja wywołana przez władze ukraińskie nie tylko rodzi napięcie międzypaństwowe. Zaczyna budzić strach wśród zwykłych ludzi i może prowadzić do nieszczęścia” - pisze europoseł PiS.
Nagrane groźby
Polityk opublikował nagranie, jakie dostał od prezes jednej z polskiej organizacji na Kijowszczyźnie. Anonimowy męski głos w języku ukraińskim wygraża Polakom, używając co chwila przekleństw. Ma pretensje, że Polacy „głupio przeszkadzają Ukraińcom wstąpić do Unii Europejskiej”.
Jeszcze raz wy, jeb… skur…, przeszkadzacie — no wy je… skur… po prostu głupio przeszkadzacie nam wstąpić do Unii Europejskiej. Wasz je…, kur…, Nawrocki z Kamyszem, skończone pedały! Już was nie potrzebujemy. Zamknijcie, kur…, swoje organizacje. Nie potrzebujemy waszych związków, waszej kultury na Ukrainie
— słychać na nagraniu.
Wstąpimy do UE nawet przez zniszczenie Polski, kur…! Jeśli będziecie nadal, kur…, coś szczekać o Ukrainie i nam przeszkadzać, ja wam, kur…, przypomnę, co mój dziadek, kur…, robił z wami na Wołyniu, kur…, w ubiegłym stuleciu. Wszystko zrozumiano?
— grożono.
Czyja to akcja?
Jak pisze Michał Dworczyk, „w ostatnich dniach szereg polskich organizacji na UA otrzymało telefony z pogróżkami, których cel był jeden – zastraszyć ludzi i eskalować napięcie”.
Nie wiem czy była to akcja zorganizowana za wiedzą, czy wręcz z inspiracji władz ukraińskich (SBU wszystko wskazuje na to, że zlekceważyło zgłoszenia dotyczące tych prowokacji), czy oddolna inicjatywa jakiegoś bandziora. Ale ta sytuacja, jak również inne zdarzenia dowodzą, że napięcie wśród zwykłych ludzi staje się groźne
— stwierdził europoseł.
Tak samo w Polsce, dzieją się niedobre rzeczy. Kilka dni temu usłyszałem od znajomej Ukrainki, dramatyczną historię jak jej dziecko zostało zwyzywane przez polskich rówieśników
— dodał.
„Może dojść do tragedii”
Europoseł apeluje przy tym i przestrzega, że „jeżeli nie zapanujemy nad tym, jeżeli nie obniżymy napięcia, może dojść do tragedii”.
I dlatego należy apelować do wszystkich polityków, dziennikarzy, blogerów o opamiętanie. Dalsze ostre wypowiedzi – nieważne jak bardzo słuszne lub nie, prowadzą do dramatu. Czy naprawdę tego chcemy???
— pyta polityk.
dc/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764553-wstrzasajace-grozby-wobec-polakow-na-ukrainie-je-skur
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