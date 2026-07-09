Kobiety w polityce często stosują broń, jakiej politycy mężczyźni nie potrafią się oprzeć. A przez to te kobiety wiele zyskują dla swoich krajów.
Na szczycie NATO w Ankarze zgromadzonych tam przywódców państw „czarowała” premier Islandii Kristrún Frostadóttir. Do witającego ją prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana (z towarzyszącą mu żoną w chuście na głowie) podeszła w zwiewnej granatowej sukience, a potem na rozmowach była w dopasowanym białym garniturze. Biały strój jest historycznym symbolem walki kobiet (sufrażystek) o prawa wyborcze i polityczne. Frostadóttir w Ankarze zachowywała się tak, jakby była na modowym wybiegu. I jakby była tam główną postacią, choć Islandia nie ma w ogóle armii, a bronią jej sojusznicy, bo przecież nie licząca 250 funkcjonariuszy Straż Wybrzeża. Ale w „czarowaniu” Frostadóttir miała bardzo doświadczoną rywalkę – premier Włoch Giorgię Meloni.
W polityce na najwyższych szczeblach - zarówno historycznie, jak i współcześnie – pojęcie „czarowania” czy „uwodzenia” nie odnosi się do dosłownego romansu, lecz do zarządzania wizerunkiem, charyzmy, dyplomacji kulturowej oraz soft power (miękkiej siły). Współczesna psychologia polityczna i politologia wskazują, że liderki polityczne, które wykorzystują swoją aparycję, styl i urok, robią to w sposób skalkulowany, aby budować kapitał polityczny, ocieplać wizerunek lub dominować w przekazie medialnym. Zjawisko to często opiera się na efekcie aureoli, gdzie atrakcyjność fizyczna jest podświadomie utożsamiana z kompetencją.
Doskonale technikę „uwodzenia politycznego” opanowała Giorgia Meloni, premier Włoch. Choć reprezentuje twardą, prawicową politykę, jej wizerunek medialny jest starannie łagodzony kobiecym urokiem, wyrazistą mimiką i śmiałym, nienagannym stylem. W relacjach międzynarodowych (co było szeroko komentowane m.in. podczas jej spotkań z prezydentem USA Donaldem Trumpem, jego poprzednikiem Joe Bidenem czy premierem Indii Narendrą Modim) Meloni potrafi błyskawicznie skrócić dystans, używając szerokiego uśmiechu, kokieteryjnego spojrzenia i delikatnego dotyku, co pozwala jej zjednywać sobie zagranicznych liderów i neutralizować wizerunek radykalnej polityk.
W USA od lat „uwodzi” kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez, jedna z najbardziej wpływowych postaci amerykańskiej lewicy. Ocasio-Cortez celowo używa urody i mody (np. słynne czerwone szminki, dopasowane garnitury, udział w nowojorskich Met Gala) jako narzędzi politycznego „czarowania”. Jej wystąpienia w mediach społecznościowych, gdzie łączy porady kosmetyczne i luźny styl z debatami np. o podatkach, są formą uwodzenia przede wszystkim męskich i młodych wyborców.
Sanna Marin, była premier Finlandii, jedna z najmłodszych szefowych rządów w historii, stała się globalną ikoną „cool governance”. Jej uroda, sesje zdjęciowe dla magazynów modowych (w tym głośna sesja w marynarce z głębokim dekoltem bez koszuli) były elementem strategii budowania wizerunku politycznej uwodzicielki. Wykorzystywała urok osobisty i styl życia, by przełamać tradycyjny obraz polityka, co przyciągało uwagę światowych mediów. Także Kolinda Grabar-Kitarović, była prezydent Chorwacji, zyskała globalną rozpoznawalność m.in. podczas mistrzostw świata w piłce nożnej w 2018 r., świadomie wykorzystując swoją aparycję, blond włosy, szeroki uśmiech oraz bardzo emocjonalny, bezpośredni styl bycia (przytulanie zawodników, radosne gesty). Zamiast chłodnej dyplomacji gabinetowej, postawiła na wizerunek atrakcyjnej, ciepłej i przystępnej kobiety.
Julija Tymoszenko, była premier Ukrainy, to klasyczny i podręcznikowy przykład wykorzystania stylizowanej kobiecości do celów politycznych. Tymoszenko, tworząc swój ikoniczny wizerunek z zaplecionym wokół głowy warkoczem (nawiązującym do ukraińskiego folkloru i ikonografii Matki Boskiej), połączyła urodę z archetypem narodowej bohaterki. Jej luksusowy wygląd, elegancja i magnetyczne spojrzenie były narzędziem politycznej i dyplomatycznej gry. Potrafiła oczarować zachodnich dyplomatów.
Drogą Tymoszenko podąża Julia Swyrydenko, która w lipcu 2025 r. objęła stanowisko premiera Ukrainy. W czerwcu 2026 r. na konferencji w Gdańsku dotyczącej odbudowy Ukrainy wyraźnie „oczarowała” premiera Donalda Tuska (wcześniej „czarowały” go premier Danii Helle Thorning Schmidt, premier Finlandii Sanna Marin i premier Estonii Kaja Kallas). Swyrydenko najczęściej wybiera ciemne garnitury, proste marynarki i białe koszule. Krótko po objęciu stanowiska premiera pojawiła się w sesji zdjęciowej dla magazynu „Vogue”. Fotografie wykonano w czarno-białej, surowej, wręcz ascetycznej estetyce. Miały one na celu pokazanie jej jako liderki skupionej, odpornej na stres, pełnej wewnętrznego spokoju i naturalnego uroku. Swyrydenko regularnie używa tradycyjnych ukraińskich motywów jako elementu budowania swego wizerunku na arenie międzynarodowej. Często pojawia się w sukienkach i koszulach typu wyszywanka (np. od znanej ukraińskiej projektantki Elviry Gasanovej). To przemyślana strategia przyciągania uwagi zachodnich partnerów, a jednocześnie jest to wizualny manifest ukraińskiej kultury. Politycy mężczyźni na międzynarodowych szczytach i konferencjach (np. w Gdańsku) spotykają młodą, atrakcyjną kobietę, która posługuje się językiem danych makroekonomicznych, co jest u niej świadomym elementem „uwodzenia”.
Kaja Kallas, była premier Estonii, szefowa unijnej dyplomacji, stosuje „uwodzenie polityczne” w wydaniu ultranowoczesnym i skandynawskim. Swoją pozycję na arenie międzynarodowej zbudowała, łącząc twarde stanowisko wobec Rosji z magnetyzmem osobistym i nienaganną aparycją. Kallas prezentuje klasyczną, nordycką urodę. Jest fotogeniczna, zawsze nienagannie ubrana i uśmiechnięta. Ten ciepły wizerunek zewnętrzny celowo kontrastuje z jej twardym, stanowczym językiem politycznym. Gdy filigranowa, elegancka kobieta z uśmiechem na ustach wprost i bez ogródek punktuje słabości Zachodu i obnaża imperialne plany Kremla, wywołuje to w mediach i na salonach politycznych piorunujący efekt. Kallas rozumie potęgę obrazu w XXI wieku. Jej stylizacje są szeroko komentowane – wybiera wyraziste, czyste kolory (często czerwień, chabrowy, biel), które sprawiają, że na międzynarodowych szczytach (gdzie wciąż dominują mężczyźni w ciemnych garniturach) natychmiast skupia na sobie uwagę. Na swoich profilach na Instagramie czy TikToku często publikuje zdjęcia z przygotowań, makijażu czy nieoficjalnych rozmów, emanując przy tym wdziękiem i skracając dystans do odbiorcy. To sprawia, że zachodni przywódcy chętnie pokazują się w jej towarzystwie. Kallas wykorzystała swój urok, retorykę oraz doskonały angielski i francuski, aby masowo „uwodzić” też zachodnich dziennikarzy.
Magda Vášáryová to ikoniczny, niemal podręcznikowy przykład kobiety, która dokonała spektakularnego przejścia od statusu wielkiej gwiazdy kina (ikony piękna) do świata twardej dyplomacji i polityki. W przeciwieństwie do współczesnych liderek, które wizerunek budowały od początku w świecie polityki, Vášáryová wchodząc do dyplomacji po upadku komunizmu, niosła już ze sobą potężny kapitał uwielbienia, rozpoznawalności i statusu „słowackiej Marilyn Monroe” czy „najpiękniejszej aktorki Czechosłowacji”. W 1990 r. została ambasadorem Czechosłowacji w Austrii. Wiedeńskie salony dyplomatyczne, tradycyjnie sztywne i zdominowane przez starszych mężczyzn, były zafascynowane młodą, piękną i charyzmatyczną kobietą, którą znali z ekranów kinowych (m.in. ze słynnego filmu „Postrzyżyny” Jiříego Menzla). Vášáryová perfekcyjnie wykorzystała efekt zachwytu i magnetyzmu. Stała się „gwiazdą” wiedeńskiego korpusu dyplomatycznego. Wchodząc do polityki, Vášáryová stanęła przed wyzwaniem: jej uroda i role filmowe (często zmysłowe, pełne wdzięku i kobiecości) mogły sprawić, że nie będzie traktowana poważnie. Zastosowała więc taktykę kontrolowanego intelektualizmu. Swoją urodę połączyła z wiedzą – znała kilka języków obcych (w tym niemiecki i francuski), była świetnie wykształcona i potrafiła prowadzić poważne debaty socjologiczne i politologiczne. „Uwodzenie” w jej wykonaniu stało się grą polegającą na zaskakiwaniu rozmówców: mężczyźni oczekujący spotkania z „ładną aktorką” zderzali się z inteligentną, pragmatyczną i twardą ambasador. W 1999 r. jako pierwsza kobieta w historii Słowacji wystartowała w wyborach prezydenckich. Jej elegancja, nienaganny styl, fotogeniczność i piękny uśmiech przyciągały tłumy na wiece. Choć wyborów nie wygrała (zajęła trzecie miejsce), jej urok osobisty i profesjonalizm zmieniły postrzeganie roli kobiet w słowackim życiu publicznym, torując drogę późniejszym liderkom, takim jak Iveta Radičová czy Zuzana Čaputová. Magda Vášáryová nie tyle stosowała techniki „uwodzenia”, co nie pozwoliła, by polityka odebrała jej kobiecość i aktorski blask.
Zuzana Čaputová, prezydent Słowacji w latach 2019–2024, reprezentowała inny model politycznego magnetyzmu. Jeśli Magda Vášáryová wniosła do polityki blask gwiazdy filmowej, a Kaja Kallas chłodną, estetyczną dominację, to Čaputová stworzyła unikalny archetyp „polityki empatii, spokoju i radykalnej łagodności”. Nie stosowała tradycyjnych technik uwodzenia ani kokieterii. Jej urok osobisty, fotogeniczność i nienaganna aparycja były świadomie używane jako narzędzia fashion diplomacy i psychologiczny kontrast wobec brutalnego, agresywnego języka zdominowanej przez mężczyzn słowackiej sceny politycznej. Čaputová wygrała wybory prezydenckie po kryzysie związanym z morderstwem dziennikarza Jána Kuciaka. Słowacy byli zmęczeni agresją, korupcją i cynizmem władzy. Pojawienie się pięknej, opanowanej, mówiącej ściszonym i spokojnym głosem prawniczki podziałało na wyborców kojąco. Jej magnetyzm polegał na tym, że zamiast atakować, „uwodziła” klasą, kulturą osobistą i głęboką empatią, co w świecie twardej polityki okazało się bardzo skuteczną bronią. Jej wygląd podczas oficjalnych wizyt państwowych był drobiazgowo planowany przez stylistów i doradców ds. wizerunku. Podczas wizyty w Warszawie założyła elegancką garsonkę w odcieniach bieli i czerwieni – jako ukłon w stronę polskich barw narodowych. Podczas wizyty w Budapeszcie jej suknia zawierała subtelne elementy nawiązujące do tradycyjnego kroju huzarskiego munduru węgierskiego. W Paryżu jej strój odwoływał się do klasyki francuskich domów mody. Na początku pandemii COVID-19 w 2020 r. podczas zaprzysiężenia nowego rządu pojawiła się w idealnie skrojonej, eleganckiej burgundowej sukni i maseczce ochronnej wykonanej z tego samego materiału i w tym samym kolorze. Jej zdjęcia obiegły światowe media (m.in. modowe magazyny).
Zachowanie islandzkiej premier Kristrún Frostadóttir w Ankarze czy wykorzystanie tam pełni „uwodzicielskich” możliwości przez Giorgię Meloni, a wcześniej „czarowanie”, szczególnie premiera Tuska, przez premier Ukrainy Julię Swyrydenko, dowodzą, że kobiety w polityce często stosują broń, jakiej politycy mężczyźni nie potrafią się oprzeć. A przez to te kobiety wiele zyskują dla swoich krajów, czasem nawet więcej niż one na to zasługują. To też dowodzi, jak niektórzy politycy mężczyźni są „prości w obsłudze”. Najlepiej tego dowodzi niezwykła „uwodzicielska” skuteczność premier Ukrainy w latach 2007-2010, Julii Tymoszenko, wobec ówczesnego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego. I to dowodzi też, że na „uwodzenie” i „czarowanie” czasem trzeba bardzo uważać.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764552-polityczne-czarowanie-i-uwodzenie-czemu-ulega-tusk
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