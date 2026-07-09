Spór o nominacje ambasadorskie trwa. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP podzielił się ciekawymi informacjami ws. Radosława Sikorskiego. „Wiem, że są istotne państwa na mapie Europy, które już wysyłają do MSZ informacje „przestańcie nas oszukiwać”” – powiedział Marcin Przydacz na antenie RMF FM. Minister wskazał, że chodzi o zapewnienia szefa MSZ, że wyśle ambasadorów, podczas gdy placówkami zarządzają kierownicy…
Spór o ambasadorów trwa jeszcze od czasów prezydenta Andrzeja Dudy. Koalicji 13 grudnia z Donaldem Tuskiem na czele liczyła, że Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem Polski i podpisze wszelkie nominacje. W wyborach zwyciężył jednak Karol Nawrocki, dlatego nominaci Tuska i Radosława Sikorskiego pozostają tylko kierownikami placówek dyplomatycznych (charges d’affaires), nie ambasadorami.
Podczas kwietniowej rozmowy w Kanale Zero prezydent Karol Nawrocki powiedział, że „w kwestii nominacji ambasadorskich jesteśmy bliżej niż dalej”. Przydacz został dopytany o to, czy rozmowy są bliżej czy dalej finalizacji.
Były prowadzone negocjacje w ostatnich miesiącach pomiędzy Kancelarią Prezydenta a Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Zostało wynegocjowane odpowiednie porozumienie, które przełamuje ten spór. Mogliśmy pójść naprzód, mogły być już podpisane konkretne nominacje, mogło dojść do konkretnych zmian na placówkach
— powiedział.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyjęło to porozumienie. Uznało: dobrze, to jest dobre porozumienie, skoro i kancelaria, i ministerstwo się zgadza, zostało ono przyjęte. I wie pan co się stało? Donald Tusk powiedział: „żadnych porozumień z prezydentem Nawrockim”
— kontynuował.
Wtedy, kiedy prezydent mówił, rzeczywiście my wyszliśmy z pewną inicjatywą. Prezydent jest otwarty, premier Donald Tusk wprost mówi, że żadnych porozumień z tym prezydentem, z tym prezydentem tylko konflikt, tylko walka, tylko krytyka, tylko brak konstruktywnej współpracy
— dodał prezydencki minister.
„Przestańcie nas oszukiwać”
Szef polityki międzynarodowej w KP poinformował również opinię publiczną o zakulisowych informacjach ze świata dyplomacji.
Wiem, że są istotne państwa na mapie Europy, które już wysyłają do MSZ informacje „przestańcie nas oszukiwać”. Jest kilka państw europejskich, które dokładnie tak przekazały ministrowi Radosławowi Sikorskiemu: „Okłamał nas pan, mówił pan, że przyśle ambasadora, okazuje się, że nie potrafi pan przysłać ambasadora. Wysłał pan wniosek, że przyjedzie ambasador. Przyjechał co prawda człowiek o takim imieniu i nazwisku, ale ambasadorem nie jest. Proszę nas przestać oszukiwać i traktować poważnie”
— ujawnił.
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xyz/RMF FM/300polityka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764547-sikorski-rozwscieczyl-szereg-panstw-przestancie-nas-oszukiwac
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