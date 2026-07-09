Znany historyk prof. Andrzej Nowak po raz kolejny szokuje swoimi słowami. W wywiadzie dla Kanału Zero naukowiec wrócił do skandalicznych oskarżeń z kampanii wyborczej, którymi próbowano zniszczyć wizerunek dr. Karola Nawrockiego. Karkołomnie sugerowano, że jego książka, w której rozprawiał się poplecznikiem służb PRL „Nikosiem”, miała świadczyć o jego znajomości z gangsterem. „Powiem jasno i wprost, dzisiaj jeden z wiceministrów w rządzie Donalda Tuska jest bliskim kolegą ‘Nikosia’. Jakoś dziennikarzy to nie interesuje. Gdzie są te psy gończe? Dlaczego nie interesują się prawdziwymi kolesiami ‘Nikosia’” - powiedział prof. Andrzej Nowak.
Nikodem Skotarczak był największym gangsterem Trójmiasta, który od początku chodził na pasku komunistycznej milicji i ich mocodawców ze Służby Bezpieczeństwa. Legendę-bajkę „Nikosia”, jako „króla złodziei” i „herszta polskiej mafii” rozbił w pył w swojej książce dr Karol Nawrocki, późniejszy prezes IPN, a dziś prezydent RP. „Spowiedź Nikosia zza grobu” dr Nawrocki wydał w 2018 r. pod pseudonimem, Tadeusz Batyr. Trudno zrozumieć dlaczego w kampanii wyborczej próbowano opluwać kandydującego na urząd prezydenta dr Nawrockiego, wskazując na tę publikację i karkołomnie sugerując, że miał z nim jakieś powiązania. Dla przeciwników kandydata obozu konserwatywnego każda podłość była dobra, aby zdyskredytować ówczesnego prezesa IPN.
Do tego wątku odniósł się w wywiadzie dla Kanału Zero prof. Andrzej Nowak.
„Gdzie są te psy gończe?”
Słowa prof. Nowaka o „bliskiej znajomości” jednego z obecnych wiceministrów rządu Donalda Tuska z „Nikosiem” mogą szokować. Ostro skrytykował zachowanie mediów, które winne są społeczeństwu rzetelny przekaz informacyjny, a nie powielanie kampanijnej propagandy.
Tak, uważam, że tę kampanię można było postrzegać, obserwując zachowanie tych mediów, które nagłaśniały tę sprawę, albo na przykład przedstawiały Karola Nawrockiego po prostu jako bandytę czy półbandytę, a może całkowitego bandytę, albo na przykład kiedy koncentrowały się na książce, którą wydał pod pseudonimem Batyr poświęconą rzeczywistemu szefowi świadka przestępczego w Trójmieście, Nikosiowi. Tak jakby to Karol Nawrocki był niemal jakimś kolegą tegoż Nikosia.
A powiem jasno i wprost, dzisiaj jeden z wiceministrów w rządzie Donalda Tuska jest bliskim kolegą Nikosia. Jakoś dziennikarzy to nie interesuje. Gdzie są te psy gończe? Dlaczego nie interesują się prawdziwymi kolesiami Nikosia, tylko zainteresowały się książką, którą napisał niezwykle odważny historyk z Instytutu Pamięci Narodowej
— powiedział prof. Nowak nie ujawniając jednak o którego z wiceministrów mu dokładnie chodzi.
koal/X/Kanał Zero
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764546-minister-tuska-kolega-gangstera-szokujace-slowa-prof-nowaka
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