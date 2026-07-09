Dobra mina do złej gry? Sobierańska-Grenda o dymisji. "Nie miałam sygnału..."

  • Polityka
  • opublikowano:
Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda / autor: PAP/Albert Zawada
Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda / autor: PAP/Albert Zawada

Od premiera nie miałam sygnału, że nasz kontrakt się kończy” - stwierdziła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda na antenie TVP w likwidacji. Oprócz powtarzania truizmów o „wadliwym systemie”, minister podzieliła się też doświadczeniami ze współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim.

Swoją pracę na stanowisku ministra zdrowia Sobierańska-Grenda określa jako „kontrakt”, a w proponowanych wczoraj przez nią rozwiązaniach eksperci nie widzą konkretów mających prowadzić do naprawy systemu ochrony zdrowia. Szefowa MZ przekonywała w rozmowie z TVP Info w likwidacji, że nie boi się ewentualnej dymisji.

Będzie dymisja?

Pytana o rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i spekulacje o możliwej dymisji, stwierdziła:

Rozmawialiśmy od dłuższego czasu o tym, co w systemie możemy zrobić i jakie reformy czy jakie działania możemy podejmować.

Natomiast ja od premiera nie miałam sygnału, że nasz kontrakt się kończy. W związku z tym rozmawialiśmy raczej o strategii na najbliższe miesiące i lata

— dodała Sobierańska-Grenda.

Ta rozmowa nasza z premierem była bardzo konstruktywna bardzo merytoryczna i trwała naprawdę wiele godzin. Także bardzo dobrze że że pan premier tak poważnie podchodzi do system

— oceniła szefowa MZ.

Prowadzący pytał, dlaczego dopiero po 11 miesiącach dostrzegła, że „system nie jest wolny od wad”

Ja przede wszystkim od 25 lat widzę wady w systemie ochrony zdrowia i na tych obszarach, w których jestem i w tych miejscach, w których jestem staram się te wady niwelować. Teraz, pełniąc funkcję ministra zdrowia od 11 miesięcy, wydaliśmy blisko 300 aktów prawnych które porządkują system. To jest proces

— podkreśliła.

Współpraca z prezydentem

Czy zapowiadane przez minister zmiany uda się wprowadzić w życie? Środowiska lekarskie, np. NRL i jej prezes Łukasz Jankowski, apelują do prezydenta, aby zawetował ustawę o jawności zarobków.

Naczelna Rada Lekarska jest samorządem zawodowym i nie dziwi to, że jakby reprezentuje interesy środowiska lekarskiego

— stwierdziła Jolanta Sobierańska-Grenda.

Jestem gotowa na dialog. Dzisiaj się spotykam z Naczelną Radą Lekarską i z prezesem Jankowskim. Wierzę, że zarówno środowisku lekarskiemu, jak i nam zależy na tym, aby wypracować rozwiązania, które będą kompromisem dla nas wszystkich

— dodała.

Podzieliła się również dość nietypową, jak na rząd, który reprezentuje, oceną współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim.

Dzisiaj nie wyrokujmy, jakie będą decyzje pana prezydenta. Ja mam dotychczas dobre doświadczenia, właściwie wszystkie czy większość naszych projektów uzyskuje akceptację prezydenta

— powiedziała.

Apel ws. medyków

A co z wynagrodzeniami medyków i ujednoliceniem stawek?

Placówki prywatne również pracują w oparciu o Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym reguły dotyczące wynagrodzeń i te stawki będą ujednolicone. Niemniej jednak przypomnę, że większość hospitalizacji, większość świadczeń dla pacjentów odbywa się w sektorze publicznym. W związku z tym, że wzrasta nam liczba lekarzy i personelu medycznego, myślę, że przede wszystkim powinien ten personel zasilić szpitale publiczne, bo jednak to, co wydajemy też jako podatnicy na kształcenie kadry medycznej, jest również kwotą niebagatelną

— stwierdziła szefowa resortu zdrowia.

Niemniej jednak myślę, że dzisiaj przede wszystkim apeluję o to, żebyśmy wszystkich lekarzy, pielęgniarki, personel docenili za profesjonalizm i za to, co robią, również w sektorze publicznym, na rzecz pacjentów. Dostaję wiele sygnałów od medyków, że dla nich ta ostatnia emocjonalna dyskusja jest bardzo krzywdząca, ponieważ oni takich kwot nie zarabiają

— powiedziała.

Wielu lekarzy ma dużo mniejsze stawki niż te ta proponowana do 240 zł brutto. W związku z tym to są osoby, które dzisiaj też odpowiadają za zdrowie i życie pacjentów, pracują w systemie publicznym i pracują zgodnie z misją. Więc cały czas apeluję o to, żebyśmy przez pojedyncze przypadki nie oceniali całego sektora

— dodała.

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TVP Info/X/Joanna Jaszczuk

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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