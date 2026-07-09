Nawrocki, Zełenski i UPA. Znamy kulisy rozmowy prezydentów!

„Prezydent też wskazywał jasno, że sprawa podejścia do OUN-UPA jest nienegocjowalna. W tym sensie Polska nie zmieni swojego podejścia i Ukraina musi mieć świadomość, że ilekroć będzie gloryfikować zbrodniarzy spod znaku OUN-UPA, tylekroć Polska będzie reagować i tylekroć będzie to powodować zły stan relacji” - powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz na antenie RMF FM, odnosząc się do spotkania prezydnta Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim.
Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim w Ankarze. Poinformował po rozmowie z prezydentem Ukrainy, że zarówno Polska, jak i Ukraina, patrzą w tym samym kierunku, jeśli chodzi o zagrożenia dla niepodległości. Jak dodał dla obu państw Rosja „pozostaje głównym zagrożeniem”.
Nawrocki dodał jednocześnie, że podczas rozmowy nie udało się „rozwiązać kwestii historycznych”.
Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać
— zaznaczył.
Przychodzę do państwa prosto ze spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. To spotkanie trwało około godziny. Dyskutowaliśmy z panem prezydentem, to oczywiście dobry zwyczaj i niezbędne w relacjach między sąsiadami, żeby utrzymywać kanały dialogu, kanały informacyjne. Dużo napięć było ostatnio wokół relacji polsko-ukraińskich
— powiedział Nawrocki, pytany o to, czy w środę doszło do jego spotkania z prezydentem Ukrainy.
Polski prezydent zaznaczył, że „to, co z całą pewnością się nie zmienia, to zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski, Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem”.
W tym samym kierunku patrzymy, jeśli chodzi o zagrożenia dla naszej niepodległości, to się nie zmienia
— podkreślił.
OUN-UPA nie podlega negocjacjom
Szef biura polityki międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta został zapytany w RMF FM o spotkanie Nawrockiego z Zełenskim.
Wołodymyr Zełenski poprosił prezydenta Karola Nawrockiego o nieco dłuższą rozmowę. Prezydent oczywiście, skoro jest propozycja i gotowość, zgodził się na to, aby usiąść i wyjaśnić sobie pewne sprawy
— powiedział Przydacz.
Przez tę godzinę zostały przedstawione fakty natury historycznej, dlaczego polska opinia publiczna jest oburzona. Myślę, że wielu kwestii nie wiedział [Wołodymyr Zełenski], nie miał świadomości i dowiedział się z rozmowy - było nie było - z historykiem, bo pan prezydent jest doktorem historii
— dodał.
Wskazał, że Rosja była ważnym tematem, ale nie najważniejszym.
O Rosji rozmawiano też, aczkolwiek nie był to dominujący temat akurat w tym kontekście. Tutaj głównie rozmawiano o stosunkach dwustronnych
— wyjaśnił.
Podkreślił bardzo twardą postawę prezydenta Nawrockikiego.
Prezydent też wskazywał jasno, że sprawa podejścia do OUN-UPA jest nienegocjowalna. W tym sensie Polska nie zmieni swojego podejścia i Ukraina musi mieć świadomość, że ilekroć będzie gloryfikować zbrodniarzy spod znaku OUN-UPA, tylekroć Polska będzie reagować i tylekroć będzie to powodować zły stan relacji
— powiedział prezydencki minister.
Przydacz dodał, że Ukraina musi dokonać ostatecznego wyboru.
Więc Ukraina musi wybierać: czy chce mieć dobre relacje z Polską, czy chce mieć złe. To wszystko jest zależy od strony ukraińskiej. Myślę, że strona ukraińska musi mieć w 100% przekonanie i pewność, że cała Europa po II wojnie światowej umówiła się, że nie będzie gloryfikować zbrodniarzy z czasów II wojny światowej. Co do zasady, nie robią tego ani Niemcy, ani Chorwaci, ani inne narody, jeśli chodzi o swoich kontrowersyjnych liderów historycznych i po prostu idee europejskie dzisiaj są oparte o inne wartości niż wartości szowinistyczne jakie reprezentowała OUN-UPA
— wytłumaczył.
xyz/wPolityce/RMF FM/300polityka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764539-nawrocki-zelenski-i-upa-znamy-kulisy-rozmowy-prezydentow
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.