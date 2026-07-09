Jedno nagranie, dwa obrazy. Co zrobili Nawroccy, a co Sikorski?

To samo miejsce, ten sam samolot, ale zupełnie inna postawa. Kamery uchwyciły moment wejścia na pokład prezydenta Karola Nawrockiego i ministra Radosława Sikorskiego przed wylotem do Ankary. Warto to zobaczyć!
„Jak do tego doszło?”
Przypomnijmy, na wtorkowym briefingu przed wylotem do Turcji, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że minister Sikorski i prezydent Nawrocki udają się na to wydarzenie wspólnie jednym samolotem.
Jeśli chodzi o przelot do Ankary, za chwilkę prezydent wylatuje. Wspólnie, bo zaprosił do delegacji ministra spraw zagranicznych
— mówił szef BPM. Wtedy jedna z dziennikarek zapytała: „Właśnie, jak do tego doszło?”. Odpowiedź prezydenckiego ministra była bezbłędna!
Jak do tego doszło? To taka - rozumiem - piosenka się przypomina…
— zażartował Przydacz, nawiązując do słynnej piosenki z gatunku disco polo autorstwa zespołu „Akcent” i Zenona Martyniuka. A tłumacząc już poważnie, szef BPM zrelacjonował, że „minister Sikorski zwrócił się z prośbą do prezydenta i prezydent oczywiście się na to zgodził”.
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Tymczasem dziennik „Fakt” pokazał chwile przed odlotem do Ankary sprzed 2 dni. Na tym samym nagraniu widzimy dwa różne zachowania przed wejściem VIP-ów na pokład .
1. w wykonaniu prezydenta Karola Nawrockiego wraz z pierwszą damą - uśmiechy na twarzach i serdeczne przywitanie się z załogą i zgromadzonymi przed samolotem.
2. to postawa szefa MSZ. Chwilę później przed kamerami pojawił się bowiem Radosław Sikorski — w pośpiechu, ograniczając się do krótkiego gestu powitania.
Wymowne nagranie?
Prezydent Nawrocki pokazał również klasę podczas samego szczytu NATO w Ankarze. Wtedy chodziło bezpośrednio o Radosława Sikorskiego, który podążał za głową państwa. Opisaliśmy to i pokazaliśmy nagranie na portalu wPolityce.pl:
olnk/X/Fakt/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764533-jedno-nagranie-dwa-obrazy-co-zrobili-nawroccy-a-co-sikorski
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