Wzywają Czarnka przed komisję. Powód? Krytyka Szeptyckiego! "Nie zamierzam cofnąć ani jednego słowa"

  • Polityka
  • opublikowano:
Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie / autor: PAP/Albert Zawada
Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie / autor: PAP/Albert Zawada

Prof. Przemysław Czarnek ma stanąć przed sejmową komisją etyki poselskiej za krytykę pod adresem wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który wcześniej wywołał burzę swoimi słowami o UPA. Poseł PiS i kandydat tej partii na premiera nie kryje oburzenia. „Absurd? To dopiero początek” – napisał w mediach społecznościowych, podkreślając, że nie zamierza wycofać ani jednego słowa.

Wezwanie do Komisji Etyki

Poseł PiS i kandydat tej partii na premiera prof. Przemysław Czarnek poinformował w mediach społecznościowych, że otrzymał wezwanie przed sejmową komisję etyki poselskiej. Ma to związek z jego krytyką pod adresem wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który to - przypomniał Czarnek - „publicznie porównał bohaterów Armii Krajowej do morderców Polaków z UPA”.

Absurd? To dopiero początek. Człowiek, który wypowiedział słowa uderzające w pamięć o żołnierzach Armii Krajowej, nie poniósł żadnych politycznych konsekwencji. Nie został zdymisjonowany i nadal zasiada w rządzie. Za to do Komisji Etyki wzywany jest ten, kto miał odwagę zaprotestować

— czytamy.

Jak wskazał, „to pokazuje, jakie standardy obowiązują dziś u rządzących”.

Chroni się autorów skandalicznych wypowiedzi, a próbuje uciszać tych, którzy stają w obronie polskiej historii i dobrego imienia bohaterów Armii Krajowej

— dodał.

Nie będę milczał”

Czarnek podkreślił, że nie zamierza wycofywać się ze swoich słów!

Nie zamierzam cofnąć ani jednego słowa. Nie będę milczał, gdy próbuje się podważać pamięć o tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Zawsze będę bronił pamięci żołnierzy AK i prawdy historycznej - bez względu na polityczne naciski

— napisał zdecydowanie kandydat PiS na premiera.

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Burza po słowach Szeptyckiego

Przypomnijmy, miesiąc temu słowa wiceministra nauki wywołały potężną burzę! Otóz Szeptycki, zapytany wówczas przez radio TOK FM o miejsce UPA w ukraińskiej pamięci historycznej, stwierdził, że „to była formacja, która – niezależnie od tego, o czym pan mówi o zbrodni wołyńskiej, ale walczyła o niepodległość Ukrainy, walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami i to była taka walka beznadziejna”.

To byli tacy trochę, ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni

— dodał Szeptycki.

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olnk/X/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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