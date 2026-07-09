Miller ostro odpowiada Dobrosz-Oracz: Propagandystka w banderowskiej TVP

  • Polityka
  • opublikowano:
Miller mocno o Dobrosz-Oracz / autor: Fratria
Miller mocno o Dobrosz-Oracz / autor: Fratria

Były premier i były lider SLD we wpisie zamieszczonym w serwisie X skrytykował dziennikarkę TVP w likwidacji Justynę Dobrosz-Oracz. „Gdyby pani Dobrosz-Oracz była dziennikarką, a nie propagandystką w banderowskiej TVP, zauważyłaby, że już dawno, bo w styczniu 2014 roku, w imieniu SLD, złożyłem u marszałka Sejmu projekt uchwały w sprawie wzrostu nastrojów nacjonalistycznych i szowinistycznych na Ukrainie” - napisał.

Justyna Dobrosz-Oracz niedawno w programie „Pytanie dnia” rozmawiała z Markiem Borowskim, czyli byłym partyjnym kolegą Millera.

Mocna krytyka

Rozmowa kontrowersyjnej dziennikarki nie spodobała się Leszkowi Millerowi.

Pani Dobrosz-Oracz w niedawnym wywiadzie z Markiem Borowskim sugerowała, że moja przemiana ze zwolennika w krytyka działań władz ukraińskich ma podejrzany charakter i trudno ją racjonalnie wyjaśnić

— stwierdził były premier w swoim wpisie w serwisie X.

Gdyby pani Dobrosz-Oracz była dziennikarką, a nie propagandystką w banderowskiej TVP, zauważyłaby, że już dawno, bo w styczniu 2014 roku, w imieniu SLD, złożyłem u marszałka Sejmu projekt uchwały w sprawie wzrostu nastrojów nacjonalistycznych i szowinistycznych na Ukrainie

— wskazał.

Projekt ten nie został poddany żadnej procedurze przez ówczesnego marszałka Sikorskiego

— przypomniał Miller.

Jeszcze w tym samym roku, przemawiając w Sejmie, przytoczyłem fakty świadczące o postępującej banderyzacji Ukrainy. Zaniepokojenie rozwojem sytuacji wyrażałem również w licznych felietonach publikowanych w „Super Expressie”

— dodał.

Czytaj także

Problem

Miller podkreślił, że swoje stanowisko wyraża od dawna.

Przez lata moje ostrzeżenia spotykały się z milczeniem władz albo z zarzutem, że podważają polską rację stanu i służą rosyjskiej narracji

— napisał.

Dopiero obcesowe i konfrontacyjne zachowanie Wołodymyra Zełenskiego sprawiło, że część polityków i dziennikarzy zaczęła dostrzegać problem. Pozostaje pytanie, czy jest to trwałe otrzeźwienie, czy tylko chwilowa i koniunkturalna zmiana nastrojów

— ocenił.

Czytaj także

as/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych