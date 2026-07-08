Prezydent Karol Nawrocki poinformował po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że zarówno Polska, jak i Ukraina, patrzą w tym samym kierunku, jeśli chodzi o zagrożenia dla niepodległości. Jak dodał dla obu państw Rosja „pozostaje głównym zagrożeniem”. „Natomiast nie udało nam się na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych, też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać” - wskazał.
Prezydent Karol Nawrocki ocenił po zakończeniu szczytu NATO w Ankarze, że Sojusz pozostaje „zjednoczony, silny i zdeterminowany” do obrony swoich wartości. Jak podkreślił, z wystąpień przywódców państw członkowskich wynikało jednoznacznie, że NATO jest gotowe reagować na wyzwania międzynarodowe.
To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione
— powiedział podczas konferencji prasowej w Ankarze.
Główne zagrożenie
Prezydent podkreślił, że uczestnicy szczytu zgodnie uznali Rosję za główne i długoterminowe zagrożenie dla NATO. Jak wskazał, Rosja stanowi zagrożenie nie tylko w kontekście prowadzonej przeciwko Ukrainie wojny, ale również dla bezpieczeństwa Polski oraz całej Europy Środkowo-Wschodniej.
Nawrocki podkreślił także znaczenie więzi transatlantyckich w ramach NATO. Przypomniał, że Stany Zjednoczone są strategicznym sojusznikiem Polski i ocenił, że szczyt potwierdził trwałość współpracy między Europą a USA.
Wyjeżdżamy z przekonaniem, że więź euroatlantycka jest dziś na bardzo dobrym poziomie
— powiedział, dodając, że świadczyły o tym zarówno wystąpienie prezydenta USA Donalda Trumpa, jak i deklaracje pozostałych sojuszników.
Przekazanie pocisków
W poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz — informując o przekazanych Ukrainie przez Polskę środkach — wymienił m.in. pociski do systemu Patriot, podkreślając, że przekazana liczba pocisków to „margines naszych zdolności” i „nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski”.
Podczas konferencji prasowej w Ankarze prezydent Nawrocki był pytany, czy rząd konsultował z nim decyzję o przekazaniu pocisków.
Nie ma wątpliwości, że to jest decyzja rządu, zresztą sam mówił o tym pan wicepremier Kosiniak-Kamysz
— odparł Nawrocki.
Jak zaznaczył, prowadzi dialog w wielu sprawach, ale „nie można tego nazwać w żaden sposób konsultacją”.
Każdy z polityków piastujących najwyższe stanowiska państwowe musi brać na siebie odpowiedzialność za podjęcie decyzji. Ta decyzja nie była moja
— dodał prezydent.
Główne zagrożęnie
Prezydent Karol Nawrocki poinformował po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że zarówno Polska, jak i Ukraina, patrzą w tym samym kierunku, jeśli chodzi o zagrożenia dla niepodległości. Jak dodał dla obu państw Rosja „pozostaje głównym zagrożeniem”.
Nawrocki dodał jednocześnie, że podczas rozmowy nie udało się „rozwiązać kwestii historycznych”
Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać
— zaznaczył.
Przychodzę do państwa prosto ze spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. To spotkanie trwało około godziny. Dyskutowaliśmy z panem prezydentem, to oczywiście dobry zwyczaj i niezbędne w relacjach między sąsiadami, żeby utrzymywać kanały dialogu, kanały informacyjne. Dużo napięć było ostatnio wokół relacji polsko-ukraińskich
— powiedział Nawrocki, pytany o to, czy w środę doszło do jego spotkania z prezydentem Ukrainy.
Polski prezydent zaznaczył, że „to, co z całą pewnością się nie zmienia, to zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski, Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem”.
W tym samym kierunku patrzymy, jeśli chodzi o zagrożenia dla naszej niepodległości, to się nie zmienia
— podkreślił.
Sprawa UPA
Natomiast nie udało nam się na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych, też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać
— poinformował Nawrocki.
Podkreślił, że dla niego „kwestie UPA, symboli UPA, są nienegocjowalne”.
Emocja Polek i Polaków w odniesieniu do ludobójstwa wołyńskiego jest kwestią nienegocjowalną. W obliczu, że ta kwestia jest dla Polaków tak ważna i tu liczymy na zrozumienie ze strony Ukrainy, że flaga banderowska ogranicza też przyszłość Ukrainy w UE, niesie ze sobą wiele złych symboli - musimy także brać odpowiedzialność za to, co dzieje się za sprawą Federacji Rosyjskiej
— mówił prezydent Polski.
Wszystkie te wątki - historyczne, polityczne, przeszłości i przyszłości - podejmowaliśmy w rozmowie z prezydentem Zełenskim, mając świadomość, że to, co z całą pewnością nas do siebie zbliża, to świadomość, że postsowiecka Federacja Rosyjska jest zagrożeniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski
— zaznaczył Nawrocki.
Dodał, że podczas spotkania obie strony potwierdziły swoje stanowiska.
Ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale też dyskutowaliśmy o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości
— relacjonował.
Bardzo dobrze, więc cieszę się, to było konstruktywne, jak zawsze z prezydentem Zełenskim spotkanie. Dobrze, że się spotkaliśmy
— podsumował Nawrocki.
Jednocześnie poinformował, że szczyt NATO, to także okazja do spotkania z innymi liderami państw.
Wszystkich nie jestem w stanie wymienić (…), najwięcej czasu spędziłem z premierem Kanady Markiem Carney’em, z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem, była też okazja do krótkiej rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem
— przekazał Nawrocki.
Wpis na temat spotkania zamieścił również ukraiński prezydent.
Spotkałem się z Prezydentem Polski Karolem Nawrockim. To była ważna i potrzebna rozmowa. Rozmawialiśmy przez ponad godzinę.
Stajemy w obliczu jednego wspólnego zagrożenia – Rosji. I kluczowe jest utrzymywanie wzajemnego zrozumienia, wsparcia oraz jedności działań. Nasze kraje potrzebują tylko silnych relacji. Uzgodniliśmy kontynuację naszego dialogu
— poinformował Zełenski.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764513-nawrocki-i-zelenski-rozmawiali-o-upa-co-ustalono
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