Radosław Sikorski wiele razy już pokazał, że chociaż sprawuje funkcje ministra spraw zagranicznych i wicepremiera, to nie potrafi zachować powagi przystającej tym rolom. Teraz publicznie drwił on z prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jego wpis wywołał burzę w sieci.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że zarówno Polska, jak i Ukraina, patrzą w tym samym kierunku, jeśli chodzi o zagrożenia dla niepodległości. Jak dodał dla obu państw Rosja „pozostaje głównym zagrożeniem”.
Natomiast nie udało nam się na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych, też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać
— wskazał.
Drwiny Sikorskiego
Spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy zostało wyśmiane przez wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który uznał, że jako szef polskiej dyplomacji niczym internetowy troll będzie publicznie szydził z polityki zagranicznej realizowanej przez głowy państw.
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Dziękuję prezydentom Polski i Ukrainy za to, że podczas szczytu NATO w Ankarze tak intensywnie starają się rozwiązać problem, który sami stworzyli
— napisał.
Burza w sieci
Wpis ten jest mocno komentowany w sieci.
Ależ to jest skandaliczny wpis… I to spod palców ministra spraw zagranicznych! Dla niego nawalanka w prezydenta RP ma priorytet przed interesem Polski i racją stanu
— wskazał prof. Stanisław Żerko, publicysta.
Niesamowite, że tego typu ludzie odpowiadają za cokolwiek w państwie polskim. Wczoraj podawał dalej teorie o rozbiorze Ukrainy przez PiS i Putina, dziś pisze, że Nawrocki z Żeleńskim „wspólnie stworzyli problem”. Ten człowiek sprzeda interes państwa, by dowalić adwersarzowi
— napisał Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
Stworzył go prezydent Ukrainy. Wspierajmy Polskę, ok?
— zaproponował Marcin Torz, dziennikarz.
Jakiś facet dał bezstronne stanowisko. Znam książki jego żony. Podobno przyjaciel Giertycha
— drwił Krzysztof Kloc, historyk.
Ależ to jest słabe
— ocenił Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej.
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764521-zero-powagi-skandaliczny-wpis-sikorskiego
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