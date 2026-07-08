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Zero powagi! Skandaliczny wpis Sikorskiego nt. prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego

  • Polityka
  • opublikowano:
Sikorski wyśmiał prezydentów Polski i Ukrainy / autor: PAP/Radek Pietruszka
Sikorski wyśmiał prezydentów Polski i Ukrainy / autor: PAP/Radek Pietruszka

Radosław Sikorski wiele razy już pokazał, że chociaż sprawuje funkcje ministra spraw zagranicznych i wicepremiera, to nie potrafi zachować powagi przystającej tym rolom. Teraz publicznie drwił on z prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jego wpis wywołał burzę w sieci.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że zarówno Polska, jak i Ukraina, patrzą w tym samym kierunku, jeśli chodzi o zagrożenia dla niepodległości. Jak dodał dla obu państw Rosja „pozostaje głównym zagrożeniem”.

Natomiast nie udało nam się na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych, też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać

— wskazał.

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Drwiny Sikorskiego

Spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy zostało wyśmiane przez wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który uznał, że jako szef polskiej dyplomacji niczym internetowy troll będzie publicznie szydził z polityki zagranicznej realizowanej przez głowy państw.

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Dziękuję prezydentom Polski i Ukrainy za to, że podczas szczytu NATO w Ankarze tak intensywnie starają się rozwiązać problem, który sami stworzyli

— napisał.

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Burza w sieci

Wpis ten jest mocno komentowany w sieci.

Ależ to jest skandaliczny wpis… I to spod palców ministra spraw zagranicznych! Dla niego nawalanka w prezydenta RP ma priorytet przed interesem Polski i racją stanu

— wskazał prof. Stanisław Żerko, publicysta.

Niesamowite, że tego typu ludzie odpowiadają za cokolwiek w państwie polskim. Wczoraj podawał dalej teorie o rozbiorze Ukrainy przez PiS i Putina, dziś pisze, że Nawrocki z Żeleńskim „wspólnie stworzyli problem”. Ten człowiek sprzeda interes państwa, by dowalić adwersarzowi

— napisał Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.

Stworzył go prezydent Ukrainy. Wspierajmy Polskę, ok?

— zaproponował Marcin Torz, dziennikarz.

Jakiś facet dał bezstronne stanowisko. Znam książki jego żony. Podobno przyjaciel Giertycha

— drwił Krzysztof Kloc, historyk.

Ależ to jest słabe

— ocenił Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej.

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as/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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