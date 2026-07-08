Zdumiewające głosowanie Brauna ws. UPA w PE

  • Polityka
  • opublikowano:
Szokujące głosowanie Brauna / autor: Fratria
Szokujące głosowanie Brauna / autor: Fratria

Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję, w której wyraził ubolewanie nad niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją spowodowaną przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego polegającą na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”. Wielkie zdziwienie wzbudziło to, jaką decyzje w poszczególnych głosowaniach podejmował europoseł Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun. Zagłosował on m.in. przeciwko oskarżeniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o „niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację” wobec Polski.

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie nad niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją spowodowaną przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego polegającą na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”.

Przyjęta rezolucja dotyczy procesu akcesyjnego Ukrainy. W toku prac nad nią, grupy polityczne zgłosiły poprawki odnoszące się do niedawnego upamiętnienia przez Zełenskiego Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA).

Europosłowie przyjęli poprawkę w sprawie UPA zaproponowaną przez Europejską Partię Ludową (EPL), do której należą KO i PSL. Poprawkę, głosowaną w pięciu częściach, przyjęto znaczącą większością. Np. za jej 5. częścią głosowało 592 europosłów, 42 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu.

Poprawkę poparli europosłowie KO, PiS, PSL, Lewicy i Konfederacji.

Za całością rezolucji głosowało 460 europosłów, przeciwko było 136, wstrzymało się 59. Poparli ją europosłowie KO, PSL i Lewicy oraz większość europosłów PiS. Przeciwko rezolucji głosowało trzech deputowanych tej partii (Marlena Maląg, Dominik Tarczyński i Jadwiga Wiśniewska), a także europosłowie Konfederacji.

Czytaj także

Głosowania Brauna

Na szczególną uwagę zasługuje to, w jaki sposób Grzegorz Braun zachował się podczas głosowań.

W głosowaniu 35/1, w którym wprowadzono odniesienie do wrażliwości historycznej i polskiego punktu widzenia Grzegorz Braun był jedynym europosłem z Polski, który zagłosował przeciw.

Natomiast w głosowaniu 35/2, w którym wprost odnoszono się do decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu tytułu UPA jednostce wojskowej przeciw było 9 europosłów z Polski. Punkt ten wprowadzał sformułowanie określające decyzję Zełenskiego jako „niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację”.

Przeciw, oprócz Grzegorza Brauna, byli: Dariusz Joński, Michał Kobosko, Ewa Kopacz, Jagna Marczułajtis-Walczak, Jacek Protas, Joanna Scheuring-Wielgus, Elżbieta Łukacijewska oraz Krzysztof Śmiszek.

W takim oto gronie znalazł się Grzegorz Braun. Trudno zrozumieć, dlaczego polityk, który od dawna jest krytyczny wobec Ukrainy, w tak ważnym głosowaniu postanowił… stanąć po stronie Ukrainy.

Czytaj także

Rezolucja

W rezolucji Parlament Europejski wyraził ubolewanie „nad niedawną niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją spowodowaną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego polegającą na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia Bohaterów UPA”.

Wyraził też ubolewanie, że zwłaszcza w świetle niezachwianego wsparcia Polski dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją zaniedbano fakt, że kwestia ta jest delikatna i bolesna dla polskiego społeczeństwa w kontekście szacowanej na wiele dziesiątków tysięcy liczby ofiar UPA i ich rodzin.

Izba zwróciła też uwagę, że decyzja ta szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim oraz wcześniejszym wysiłkom na rzecz rozwiązania nierozstrzygniętych i bolesnych aspektów dwustronnych stosunków historycznych w duchu prawdziwego i szczerego pojednania, a także nie jest zgodna z wartościami europejskimi.

Europarlament wezwał do deeskalacji i wznowienia wysiłków w dobrej wierze na rzecz pojednania.

Czytaj także

as/Wp.pl/Fakt/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych