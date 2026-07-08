Zdumiewające głosowanie Brauna ws. UPA w PE

Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję, w której wyraził ubolewanie nad niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją spowodowaną przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego polegającą na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”. Wielkie zdziwienie wzbudziło to, jaką decyzje w poszczególnych głosowaniach podejmował europoseł Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun. Zagłosował on m.in. przeciwko oskarżeniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o „niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację” wobec Polski.
Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie nad niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją spowodowaną przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego polegającą na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”.
Przyjęta rezolucja dotyczy procesu akcesyjnego Ukrainy. W toku prac nad nią, grupy polityczne zgłosiły poprawki odnoszące się do niedawnego upamiętnienia przez Zełenskiego Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA).
Europosłowie przyjęli poprawkę w sprawie UPA zaproponowaną przez Europejską Partię Ludową (EPL), do której należą KO i PSL. Poprawkę, głosowaną w pięciu częściach, przyjęto znaczącą większością. Np. za jej 5. częścią głosowało 592 europosłów, 42 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu.
Poprawkę poparli europosłowie KO, PiS, PSL, Lewicy i Konfederacji.
Za całością rezolucji głosowało 460 europosłów, przeciwko było 136, wstrzymało się 59. Poparli ją europosłowie KO, PSL i Lewicy oraz większość europosłów PiS. Przeciwko rezolucji głosowało trzech deputowanych tej partii (Marlena Maląg, Dominik Tarczyński i Jadwiga Wiśniewska), a także europosłowie Konfederacji.
Głosowania Brauna
Na szczególną uwagę zasługuje to, w jaki sposób Grzegorz Braun zachował się podczas głosowań.
W głosowaniu 35/1, w którym wprowadzono odniesienie do wrażliwości historycznej i polskiego punktu widzenia Grzegorz Braun był jedynym europosłem z Polski, który zagłosował przeciw.
Natomiast w głosowaniu 35/2, w którym wprost odnoszono się do decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu tytułu UPA jednostce wojskowej przeciw było 9 europosłów z Polski. Punkt ten wprowadzał sformułowanie określające decyzję Zełenskiego jako „niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację”.
Przeciw, oprócz Grzegorza Brauna, byli: Dariusz Joński, Michał Kobosko, Ewa Kopacz, Jagna Marczułajtis-Walczak, Jacek Protas, Joanna Scheuring-Wielgus, Elżbieta Łukacijewska oraz Krzysztof Śmiszek.
W takim oto gronie znalazł się Grzegorz Braun. Trudno zrozumieć, dlaczego polityk, który od dawna jest krytyczny wobec Ukrainy, w tak ważnym głosowaniu postanowił… stanąć po stronie Ukrainy.
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Rezolucja
W rezolucji Parlament Europejski wyraził ubolewanie „nad niedawną niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją spowodowaną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego polegającą na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia Bohaterów UPA”.
Wyraził też ubolewanie, że zwłaszcza w świetle niezachwianego wsparcia Polski dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją zaniedbano fakt, że kwestia ta jest delikatna i bolesna dla polskiego społeczeństwa w kontekście szacowanej na wiele dziesiątków tysięcy liczby ofiar UPA i ich rodzin.
Izba zwróciła też uwagę, że decyzja ta szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim oraz wcześniejszym wysiłkom na rzecz rozwiązania nierozstrzygniętych i bolesnych aspektów dwustronnych stosunków historycznych w duchu prawdziwego i szczerego pojednania, a także nie jest zgodna z wartościami europejskimi.
Europarlament wezwał do deeskalacji i wznowienia wysiłków w dobrej wierze na rzecz pojednania.
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as/Wp.pl/Fakt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764517-zdumiewajace-glosowanie-brauna-ws-upa-w-pe
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