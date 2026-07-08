Zajączkowska-Hernik podarła banderowską flagę w PE

Europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska Hernik w Parlamencie Europejskim podarła papierową, czerwono-czarną flagę UPA.
Precz z banderowskim nazizmem! W Parlamencie Europejskim sprzeciwiłam się wejściu Ukrainy do UE i podarłam banderowską flagę ludobójców polskich obywateli
— napisała w mediach społecznościowych Ewa Zajączkowska-Hernik.
Dziś Zełenski nadaje jednostce wojskowej imię bohaterów UPA i buduje państwowy panteon banderowskich bohaterów. Gdyby Niemcy nazwali jednostkę bohaterami SS i stawiali pomniki Hitl.rowi, czy zaprosilibyście ich do Unii? Nie. Nazwalibyście ich neonazistami. I słusznie!
— wskazała.
Marsz Ukrainy do UE z ludobójcami na sztandarach to hańba. Jako Polacy nigdy nie powinniśmy zgodzić się na wejście Ukrainy do Unii!
— zaznaczyła.
Do wpisu europosłanka zamieściła nagranie, na którym widać, jak rozdziera papierową, czerwono-czarną flagę UPA.
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Decyzja Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski przyjął w środę rezolucję, w której wyraził ubolewanie nad niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją spowodowaną przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego polegającą na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”.
Przyjęta rezolucja dotyczy procesu akcesyjnego Ukrainy. W toku prac nad nią, grupy polityczne zgłosiły poprawki odnoszące się do niedawnego upamiętnienia przez Zełenskiego Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA).
W środę europosłowie przyjęli poprawkę w sprawie UPA zaproponowaną przez Europejską Partię Ludową (EPL), do której należą KO i PSL. Poprawkę, głosowaną w pięciu częściach, przyjęto znaczącą większością. Np. za jej 5. częścią głosowało 592 europosłów, 42 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu.
Poprawkę poparli europosłowie KO, PiS, PSL, Lewicy i Konfederacji.
Za całością rezolucji głosowało 460 europosłów, przeciwko było 136, wstrzymało się 59. Poparli ją europosłowie KO, PSL i Lewicy oraz większość europosłów PiS. Przeciwko rezolucji głosowało trzech deputowanych tej partii (Marlena Maląg, Dominik Tarczyński i Jadwiga Wiśniewska), a także europosłowie Konfederacji.
Parlament Europejski wyraził ubolewanie „nad niedawną niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją spowodowaną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego polegającą na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia Bohaterów UPA”.
Wyraził też ubolewanie, że zwłaszcza w świetle niezachwianego wsparcia Polski dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją zaniedbano fakt, że kwestia ta jest delikatna i bolesna dla polskiego społeczeństwa w kontekście szacowanej na wiele dziesiątków tysięcy liczby ofiar UPA i ich rodzin.
Izba zwróciła też uwagę, że decyzja ta szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim oraz wcześniejszym wysiłkom na rzecz rozwiązania nierozstrzygniętych i bolesnych aspektów dwustronnych stosunków historycznych w duchu prawdziwego i szczerego pojednania, a także nie jest zgodna z wartościami europejskimi.
Europarlament wezwał do deeskalacji i wznowienia wysiłków w dobrej wierze na rzecz pojednania.
Niestety odrzucona została prawicowa poprawka, która blokowała rozmowy akcesyjne Ukrainy do UE, dopóki Kijów nie rozliczy się ze zbrodniczą przeszłością i gloryfikacją UPA! „Mordy UPA na Polakach nie zostały określone jako ludobójstwo i nie ma potępienia powszechnej obecnie na Ukrainie promocji banderyzmu” - wskazała była premier Beata Szydło.
as/X/PAP
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