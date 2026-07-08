Ziemkiewicz bez pardonu o Sikorskim! "Boże pomiłuj..."

  • Polityka
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Ziemkiewicz o Sikorskim / autor: PAP/Radek Pietruszka
Ziemkiewicz o Sikorskim / autor: PAP/Radek Pietruszka

Zdymisjonowany powinien być już za podawanie antypolskich tłitów Miedwiediewa. Głupek z X-a za sterami polskiej dyplomacji, Boże pomiłuj…” - napisał publicysta Rafał Ziemkiewicz, komentując działania Radosława Sikorskiego.

Minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski przeszedł samego siebie, uwiarygodniając absurdalny i niebezpieczny wpis Romana Giertycha, w którym ten przekonywał, że PiS planował rozbiór Ukrainy.

Minister Spraw Zagranicznych Polski - Radosław Sikorski - podaje dalej wpis Giertycha, w którym ten powiela propagandę rosyjską dotyczącą planowanego rozbioru Ukrainy przez Polskę. Przecież to jest dymisja z miejsca. Minister grzeje propagandę, by uderzyć w PiS, a wali tylko w Polskę. Jakim cudem ten człowiek jest Ministrem? Jak głupim trzeba być, by grzać rosyjską propagandę, walić we własne państwo, byleby tylko uderzyć w opozycję?

— pytał Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.

Głos zabrał także publicysta Rafał Ziemkiewicz.

Ditto. Może poza jedną uwagą, że zdymisjonowany powinien być już za podawanie antypolskich tłitów Miedwiediewa. Głupek z X-a za sterami polskiej dyplomacji, Boże pomiłuj…

— napisał.

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Bogucki na tzw. „liście śmierci”

Przypominamy, że szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki znalazł się na tzw. „liście śmierci”.

Centrum „Myrotworeć”, czyli ukraińska strona internetowa i powiązana z nią organizacja pozarządowa, która sporządza listę „wrogów Ukrainy”, umieściła obok rosyjskich zbrodniarzy Zbigniewa Boguckiego. Powodem było użycie przez niego zwrotu „Małopolska Wschodnia” w kontekście zbrodni wołyńskiej.

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Absurd

Co szokujące, racji ukraińskiej organizacji bronił poseł KO Roman Giertych.

Szef Kancelarii Prezydenta użył sformułowania Małopolska Wschodnia w stosunku do zachodniej Ukrainy. To jawna prowokacja. Tyle razy pisałem o tym, że PiS w 2022 chciał współpracować z Putinem w rozbiorze Ukrainy, ale nastroje Polaków na to nie pozwoliły. Wyśmiewano mnie, mimo że posiadałem informacje o poważnych rozmowach Orbana - najbliższego sojusznika PiS, w tym kierunku zmierzających. Podobna intencja kierowała Kaczyńskim i Morawieckim w wyprawie do Kijowa i w pomyśle wprowadzenia wojsk NATO (polskich) do zachodniej Ukrainy. Pisowcy nic się nie nauczyli z historii z Zaolziem. Jak mieliby możliwość wejść w sojusz z Putinem to by to zrobili. Dzisiaj Bogucki z jego “Małopolską Wschodnią” to udowodnił

— napisał.

Wpis ten uwiarygodnił… minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski, który podał go dalej.

as/X

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Zespół wPolityce.pl

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