Referendum ws. odwołania Trzaskowskiego. Wiemy, kiedy podpisy!

  • Polityka
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Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej na terenie Urzędu Stanu Cywilnego przy placu Zamkowym w Warszawie oraz screen ze strony sor.waw.pl / autor: PAP/Radek Pietruszka/sor.waw.pl
Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej na terenie Urzędu Stanu Cywilnego przy placu Zamkowym w Warszawie oraz screen ze strony sor.waw.pl / autor: PAP/Radek Pietruszka/sor.waw.pl

W połowie lipca ma ruszyć zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego – poinformowali organizatorzy akcji, czyli Stołeczna Operacja Referendalna.

Stołeczna Operacja Referendalna na swej stronie zamieściła harmonogram inicjatywy. Początek zbiórki podpisów zaplanowano na połowę lipca, a koniec na połowę września. Potem pozostaje 30 dni na weryfikację podpisów i według harmonogramu w połowie października powinno zostać ogłoszone referendum, które miałoby odbyć się na początku grudnia.

O referendum pytany był w środę prezydent Warszawy.

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Rozumiem, że niektórzy politycy opozycji chcieliby paraliżu Warszawy, ale żadnego paraliżu nie będzie. Zamierzam dalej dokonywać zmian, jeżeli chodzi o ścisłe centrum miasta i zmiany we wszystkich 18 dzielnicach. Przed nami wzmocnienie bezpieczeństwa, plan ogólny i strategia, kwestie dotyczące uchwały krajobrazowej. Na tym się w tej chwili koncentruję, to jest dla mnie najważniejsze

— powiedział Trzaskowski, podkreślając, że miasto będzie funkcjonować normalnie.

Odpowiedział też na pytanie, czy ma żal do szefa warszawskich struktur KO, ministra Marcina Kierwińskiego, który w sprawie afery m.in. w Szpitalu Południowym „umył ręce i zostawił go samego”.

Ja jestem osobą, która w mieście wyznacza najwyższe możliwe standardy. Odpowiadam za to miasto i w mieście podejmuję jasne decyzje

— podkreślił Trzaskowski.

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Próg ważności referendum

Aby zwołać referendum, potrzebne są głosy 10 proc. puli wyborców w Warszawie, czyli około 132 tys. głosujących. Próg ważności referendum wynosi trzy piąte liczby głosujących z ostatnich wyborów samorządowych. To około 450 tys. osób.

W Warszawie w październiku 2013 r. odbyło się już referendum w sprawie odwołania prezydent miasta Hanny Gronkiewicz-Waltz. Inicjatorzy referendum zarzucali jej m.in. złą organizację komunikacji miejskiej, podwyżki cen biletów, chaos wokół wywozu śmieci i opóźnienia w kluczowych inwestycjach, np. budowie metra i Mostu Północnego.

Referendum okazało się nieważne z powodu niskiej frekwencji. Do urn poszło jedynie 25,66 proc. uprawnionych, co nie spełniało wymaganego wówczas progu 30 proc.

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xyz/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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