Dobitne słowa przed szczytem NATO! „Tusk rozbraja Polskę”

Politycy PiS ostro skrytykowali działania rządu Donalda Tuska, przedstawiając własne oczekiwania wobec szczytu NATO w Ankarze i podkreślając rolę Karola Nawrockiego jako gwaranta silnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Szef KP PiS Mariusz Błaszczak i kandydat partii na urząd premiera prof. Przemysław Czarnek alarmowali, że obecny gabinet „rozbraja Polskę”, przekazując Ukrainie kluczowy sprzęt bez zgody prezydenta i komisji sejmowej. Zapowiedzieli jednocześnie poparcie dla nowych przepisów, które mają uzależnić wszelkie transfery uzbrojenia od decyzji głowy państwa.
Szef KP PiS Mariusz Błaszczak z prof. Przemysławem Czarnkiem, kandydatem na urząd prezesa Rady Ministrów po zwycięskich wyborach Prawa i Sprawiedliwości, przedstawili stanowisko partii wobec szczytu NATO w Ankarze.
Przede wszystkim chciałbym wyrazić moje głębokie przekonanie i satysfakcję z tego, że na czele polskiej delegacji stoi pan prezydent Karol Nawrocki. To jest dobra informacja, gdyż liderem Sojuszu Północnoatlantyckiego są Stany Zjednoczone i relacje prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem dają rzeczywiście duże pole manewru dla działań związanych z wzmacnianiem polskiego bezpieczeństwa
— podkreślił były szef MON.
„Antyamerykański rząd Donalda Tuska”
Wyraził nadzieję, że zarówno minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz, jak i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski nie popsują tych relacji.
Wiemy doskonale, że rząd Donalda Tuska jest antyamerykański i proniemiecki, więc naszym atutem jest prezydentura Karola Nawrockiego. […] Najistotniejsze jest to, żeby nie tworzyć wrażenia, że jest jakaś alternatywa wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego. Stany Zjednoczone udowodniły, choćby w ostatnim czasie, że są skuteczną potęgą militarną. Mam tu na myśli chociażby operacje w Wenezueli czy w Iranie i Stany Zjednoczone rzeczywiście nadają ton Sojuszowi Północnoatlantyckiemu
— mówił Mariusz Błaszczak.
Żeby sprostać temu wyzwaniu, należy działać na rzecz wzmocnienia polskiego wojska. Te działania powinny być skoncentrowane na wzroście liczebnym Wojska Polskiego. My mechanizmy odpowiednie ustanowiliśmy, wprowadziliśmy w życie. Mówię o rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Mówię o czasie, kiedy byłem ministrem obrony narodowej. Niestety te mechanizmy nie są wykorzystywane tak, jak być wykorzystywane powinny. Bardzo wielu młodych polskich patriotów zgłasza się do służby w wojsku polskim i niestety część z nich jest odrzucana, więc te zgłoszenia które dotyczą służby w wojsku polskim, nie przekładają się później na etaty w Wojsku Polskim
— tłumaczył były szef MON.
Przekazanie pocisków Ukrainie
Jak wskazał prof. Przemysław Czarnek, „jesteśmy świeżo po wszystkich informacjach, choć niepełnych jeszcze, na temat przekazywania Ukrainie bez wiedzy pana prezydenta Karola Nawrockiego, bez wiedzy sejmowej Komisji Obrony Narodowej, posłów, sprzętu, którego dzisiaj nie można nabyć, jak się wydaje, z tej pożyczki der SAFE niemieckiej, czyli pocisków, najnowocześniejszych pocisków do baterii Patriot”.
Przekazane zostały, jak powiedział pan wicepremier, minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz, za wdzięczność Ukrainy. To wczoraj widzieliśmy tę wdzięczność Ukrainy, kiedy pan Zełenski podziękował Niemcom za pociski do baterii Patriot, zapominając o Polakach, o Kosiniaku-Kamyszu, o Tusku, którzy, jak się wydaje, te pociski przekazali na zlecenie właśnie Merza z Niemiec
— zaznaczył.
To jest skandal, to jest rozbrajanie Polski z najnowocześniejszego sprzętu i to jeszcze w czasie, kiedy sam szef rządu głosi publicznie, że istnieje realne zagrożenie atakiem ze strony Rosji, atakiem z powietrza. To jest sytuacja absolutnie nie do zaakceptowania i to jest sytuacja, która daje nam asumpt do tego, ażebyśmy z całą stanowczością poparli inicjatywę legislacyjną zapowiadaną przez pana prezydenta Karola Nawrockiego, mianowicie jakikolwiek sprzęt przekazywany Ukrainie musi iść za zgodą prezydenta Karola Nawrockiego
— zastrzegł prof. Czarnek.
Będziemy postulowali, ażeby w tych rozwiązaniach prawnych uwzględnić także wiedzę sejmowej Komisji Obrony Narodowej […] w przeciwnym razie ci ludzie, Tusk, Kosiniak-Kamysz, Tomczyk, są w stanie nas po prostu rozbroić i to w sposób skandaliczny z najnowocześniejszego sprzętu
— dodał.
Czytaj także
YT/X/300polityka/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764498-dobitne-slowa-przed-szczytem-nato-tusk-rozbraja-polske
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.