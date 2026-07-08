Władysław Kosiniak-Kamysz jest odpowiedzialnym politykiem? Absurdalną tezę wysunął Włodzimierz Czarzasty, który nie może się nachwalić szefa MON ws. Ukrainy… Przy okazji postanowił obrazić Telewizję wPolsce24 oraz redaktora Piotra Czyżewskiego.
Ministerstwo Obrony Narodowej w popłochu „odtajniło” donacje na rzecz Ukrainy w latach 2022-2026. Była to próba gaszenia pożaru, po tym jak w przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że Polska miała w ostatnich miesiącach przekazać Ukrainie część swoich pocisków PAC-3 MSE, czyli najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. Oddanie ich w tajemnicy Ukrainie ostatecznie potwierdził wczoraj sam premier Donald Tusk.
Podczas konferencji prasowej dziennikarz Telewizji wPolsce24 Piotr Czyżewski pytał wicepremiera, co dostaniemy w zamian za wspomniane rakiety przekazane Ukrainie.
Zyskamy. Zyskamy po pierwsze wdzięczność naszych sojuszników…
— odpowiadał Kosiniak-Kamysz, a wideo z wyciętym fragmentem tej odpowiedzi zdobyło już popularność w sieci.
„Stoję przy Kosiniaku”
Włodzimierz Czarzasty został dziś dopytany na korytarzu sejmowym przez dziennikarzy o wypowiedź szefa MON, konkretnie, o jaką „wdzięczność” może chodzić wicepremierowi.
Nie znam tej wypowiedzi. Widzę z jednej strony mieszanie w kotle i tworzenie nienawiści w polskim narodzie, który przyjął milion ukraińskich dzieci. Z drugiej strony widzę głęboką, rozsądną i mądrą odpowiedzialność premiera Kosiniaka-Kamysza w tej sprawie. W związku z tym, że jest dużo emocji, stoję przy Kosiniaku, jako koalicjancie i mądrym człowieku, który w tej sprawie ma wszystkie kompetencje, żeby podejmować decyzje, bo on jest za to odpowiedzialny
— powiedział.
Czarzasty nie trzyma ciśnienia
Okazało się, że sprawa Romana Giertycha, który może zostać ministrem sprawiedliwości jest tym, co uwiera koalicjantów Donalda Tuska. Czarzasty nerwowo zareagował na pytanie redaktora Czyżewskiego, czy wejście Giertycha do rządu to będzie przekroczenie czerwonej linii?
Nie możecie swoich właścicieli z PiS zapytać?
— odparł zdenerwowany Czarzasty.
xyz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764490-czarzasty-slodzi-kosiniakowi-i-atakuje-telewizje-wpolsce24
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.