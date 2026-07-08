Karol Nawrocki zauważył, że idzie za nim Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent RP pokazał jedność na arenie międzynarodowej, podszedł do ministrów, przywitał się i zamienił kilka słów, po czym razem ruszyli na szczyt NATO w Ankarze.
Prezydent Karol Nawrocki udał się do Turcji, gdzie bierze udział w szczycie NATO w Ankarze. Do ciekawego z punktu widzenia polskiej polityki wydarzenia doszło w drodze do Ankary. Otóż z prezydentem Nawrockim w podróż udał się szef MSZ Radosław Sikorski.
Pytany przez dziennikarza, żartobliwie sprawę skomentował prezydencki minister Marcin Przydacz: „Jak do tego doszło? To taka - rozumiem - piosenka się przypomina…”.
Prezydent Nawrocki z innymi głowami państw Sojuszu prezydent uczestniczył w uroczystej kolacji wydawanej przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana.
Czytaj także
„Mają wspólnego wroga”
Zwierzchnik polskich Sił Zbrojnych powiedział, że kolacja była okazją, żeby rozmawiać z przywódcami, w tym Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim
Wydaje mi się to naturalne, że państwa, które są sąsiadami, które mają wspólnego wroga, jakim jest Federacja Rosyjska, pozostają ze sobą w dialogu niezależnie od pewnych napięć bilateralnych
— powiedział prezydent Nawrocki.
Czytaj także
Dopytywany o przebieg rozmowy, podkreślił, że wraz z Zełenskim dyskutowali „kurtuazyjnie”. Zaznaczył przy tym, że jego stanowisko w kwestiach dotyczących napięć w relacjach obu państw jest niezmienne, ale to „nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji”.
Stanowisko w kwestiach, które dot. naszych bilateralnych napięć dla mnie jest niezmiennie. Polska i myślę, że cała Europa nie może traktować odwoływania się do żołnierzy UPA, którzy odpowiadają za śmierć 120 tys. Polaków. To jednak nie wyklucza naszego dialogu, dyskusji, to rzecz oczywista w świecie dyplomacji
— podkreślił Nawrocki.
Nawrocki, Kosiniak i Sikorski
W trakcie przybycia na spotkanie z innymi przywódcami i ministrami państw sojuszniczych, doszło do dżentelmeńskiego zachowania prezydenta Nawrockiego. Gdy szedł z przodu z jednym z oficjeli, w pewnym momencie zauważył, że z tyłu pozostali Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent Nawrocki podszedł do szefów MON i MSZ, przywitał się, wymienił kilka słów. Następnie ruszyli wspólnie na spotkanie.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764478-nawrocki-zauwazyl-sikorskiego-i-kamysza-nagranie-pokazuje-klase
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.