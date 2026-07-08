Wideo

Nawrocki zauważył Sikorskiego i Kosiniaka-Kamysza. Nagranie pokazuje klasę

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Prezydent Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski na szczycie NATO w Ankarze / autor: KPRP/Marek Borawski
Prezydent Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski na szczycie NATO w Ankarze / autor: KPRP/Marek Borawski

Karol Nawrocki zauważył, że idzie za nim Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent RP pokazał jedność na arenie międzynarodowej, podszedł do ministrów, przywitał się i zamienił kilka słów, po czym razem ruszyli na szczyt NATO w Ankarze.

Prezydent Karol Nawrocki udał się do Turcji, gdzie bierze udział w szczycie NATO w Ankarze. Do ciekawego z punktu widzenia polskiej polityki wydarzenia doszło w drodze do Ankary. Otóż z prezydentem Nawrockim w podróż udał się szef MSZ Radosław Sikorski.

Pytany przez dziennikarza, żartobliwie sprawę skomentował prezydencki minister Marcin Przydacz: „Jak do tego doszło? To taka - rozumiem - piosenka się przypomina…”.

Prezydent Nawrocki z innymi głowami państw Sojuszu prezydent uczestniczył w uroczystej kolacji wydawanej przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana.

Czytaj także

Mają wspólnego wroga”

Zwierzchnik polskich Sił Zbrojnych powiedział, że kolacja była okazją, żeby rozmawiać z przywódcami, w tym Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim

Wydaje mi się to naturalne, że państwa, które są sąsiadami, które mają wspólnego wroga, jakim jest Federacja Rosyjska, pozostają ze sobą w dialogu niezależnie od pewnych napięć bilateralnych

— powiedział prezydent Nawrocki.

Czytaj także

Dopytywany o przebieg rozmowy, podkreślił, że wraz z Zełenskim dyskutowali „kurtuazyjnie”. Zaznaczył przy tym, że jego stanowisko w kwestiach dotyczących napięć w relacjach obu państw jest niezmienne, ale to „nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji”.

Stanowisko w kwestiach, które dot. naszych bilateralnych napięć dla mnie jest niezmiennie. Polska i myślę, że cała Europa nie może traktować odwoływania się do żołnierzy UPA, którzy odpowiadają za śmierć 120 tys. Polaków. To jednak nie wyklucza naszego dialogu, dyskusji, to rzecz oczywista w świecie dyplomacji

— podkreślił Nawrocki.

Nawrocki, Kosiniak i Sikorski

W trakcie przybycia na spotkanie z innymi przywódcami i ministrami państw sojuszniczych, doszło do dżentelmeńskiego zachowania prezydenta Nawrockiego. Gdy szedł z przodu z jednym z oficjeli, w pewnym momencie zauważył, że z tyłu pozostali Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent Nawrocki podszedł do szefów MON i MSZ, przywitał się, wymienił kilka słów. Następnie ruszyli wspólnie na spotkanie.

Czytaj także

xyz/wPolityce/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych