Druga rozmowa Nawrockiego z Zełenskim? Są nowe informacje!

  • Polityka
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Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski / autor: PAP/EPA/NECATI SAVAS/ PAP/EPA/Michael Kappeler / POOL
Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski / autor: PAP/EPA/NECATI SAVAS/ PAP/EPA/Michael Kappeler / POOL

„Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent Polski Karol Nawrocki, po krótkiej rozmowie we wtorek, uzgodnili, że spróbują dopasować swoje harmonogramy, aby spotkać się w środę w Ankarze, gdzie trwa szczyt NATO” - poinformował doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn.

Wczoraj wieczorem prezydenci rozmawiali – była to krótka rozmowa – i uzgodnili, że dzisiaj spróbują dopasować harmonogramy, aby spotkanie mogło się jeszcze odbyć

— powiedział Łytwyn dziennikarzom w komunikatorze WhatsApp.

Wcześniej w środę prezydent Polski powiedział, że dzień wcześniej rozmawiał z prezydentem Ukrainy.

Będzie rozmowa Nawrocki-Zełenski?

Nawrocki ocenił, że być może w środę również będzie okazja do rozmowy z Zełenskim.

Wydaje mi się to naturalne, że państwa, które są sąsiadami, które mają wspólnego wroga, jakim jest Federacja Rosyjska, pozostają ze sobą w dialogu niezależnie od pewnych napięć bilateralnych

— powiedział Nawrocki.

Dopytywany o przebieg rozmowy, podkreślił, że wraz z Zełenskim dyskutowali „kurtuazyjnie”. Zaznaczył przy tym, że jego stanowisko w kwestiach dotyczących napięć w relacjach obu państw jest niezmienne, ale to „nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji”.

W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich w związku ze sporem o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i związanych z nią postaci. Spór wywołała podjęta pod koniec maja decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia Bohaterów UPA.

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PAP/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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