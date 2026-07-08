Druga rozmowa Nawrockiego z Zełenskim? Są nowe informacje!

„Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent Polski Karol Nawrocki, po krótkiej rozmowie we wtorek, uzgodnili, że spróbują dopasować swoje harmonogramy, aby spotkać się w środę w Ankarze, gdzie trwa szczyt NATO” - poinformował doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn.
Wczoraj wieczorem prezydenci rozmawiali – była to krótka rozmowa – i uzgodnili, że dzisiaj spróbują dopasować harmonogramy, aby spotkanie mogło się jeszcze odbyć
— powiedział Łytwyn dziennikarzom w komunikatorze WhatsApp.
Wcześniej w środę prezydent Polski powiedział, że dzień wcześniej rozmawiał z prezydentem Ukrainy.
Będzie rozmowa Nawrocki-Zełenski?
Nawrocki ocenił, że być może w środę również będzie okazja do rozmowy z Zełenskim.
Wydaje mi się to naturalne, że państwa, które są sąsiadami, które mają wspólnego wroga, jakim jest Federacja Rosyjska, pozostają ze sobą w dialogu niezależnie od pewnych napięć bilateralnych
— powiedział Nawrocki.
Dopytywany o przebieg rozmowy, podkreślił, że wraz z Zełenskim dyskutowali „kurtuazyjnie”. Zaznaczył przy tym, że jego stanowisko w kwestiach dotyczących napięć w relacjach obu państw jest niezmienne, ale to „nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji”.
W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich w związku ze sporem o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i związanych z nią postaci. Spór wywołała podjęta pod koniec maja decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia Bohaterów UPA.
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PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764477-druga-rozmowa-nawrockiego-z-zelenskim-sa-nowe-informacje
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