Szef BBN odpowiada na słowa prawej ręki Zełenskiego! "Zostało to Budanowowi przekazane"

  • Polityka
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Grodecki: „Ukraina popełnia strategiczny błąd” / autor: Fratria
Grodecki: „Ukraina popełnia strategiczny błąd” / autor: Fratria

„Słowa szefa Biura Prezydenta Ukrainy Kyryła Budanowa o możliwej kulminacji napięć między naszymi krajami są nieodpowiedzialne” – ocenił w Ankarze szef BBN Bartosz Grodecki. Dodał, że jego wypowiedź świadczy o przerzucaniu odpowiedzialności na stronę polską.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zapytany został przez dziennikarzy o słowa Budanowa, który ocenił, że wkrótce napięcie w stosunkach z Polską osiągnie punkt kulminacyjny, a najtrudniejszy etap w stosunkach dwustronnych dopiero nadejdzie.

Budanow stwierdził też, że Ukraina nie zamierza przyjmować żadnych ultimatów.

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„To jest nieodpowiedzialne”

Grodecki relacjonował, że w trakcie jego czerwcowego spotkania z Budanowem szef Biura Prezydenta Ukrainy „nie był tak zasadniczy”, choć spotkanie – jak przypomniał – trwało 90 minut.

Myślę, że to jest nieodpowiedzialne, niepotrzebne zupełnie z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich. Jeżeli tak minister Budanow twierdzi, to jest w głębokim błędzie

— zaznaczył szef BBN.

Strategiczny błąd Ukrainy

Grodecki podkreślił też, że „nie ma możliwości, nie ma zgody strony polskiej na budowanie tych relacji na banderyzmie”.

Jeżeli Ukraina nie ma innych bohaterów i chce na tym budować swój mit, to robi po prostu strategiczny błąd. Taka jest nasza opinia, zostało to Budanowowi przekazane, wie to też prezydent Zełenski

— mówił.

Dodał, że jeżeli Budanow „chce to eskalować”, to on sam widzi „te czynniki eskalacyjne raczej po stronie Ukraińców”, a słowa ukraińskiego polityka świadczą o przerzucaniu odpowiedzialności na stronę polską.

Relacje polsko-ukraińskie

W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich w związku ze sporem o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i związanych z nią postaci. Spór wywołała podjęta pod koniec maja decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy Bohaterów UPA.

Decyzja ta spotkała się z krytyką w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Orderu Orła Białego zrzekło się także trzech byłych prezydentów Ukrainy, a inne polskie odznaczenia państwowe zwrócili m.in. Budanow i szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha.

1 lipca Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, w którym - według słów przewodniczącego parlamentu Rusłana Stefanczuka - znajdą się „najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego”. Jak powiedział PAP deputowany Mykyta Poturajew, nie ma jeszcze listy działaczy, którzy mogą znaleźć się w Panteonie; nie wykluczył jednak, że może znaleźć się wśród nich np. Stepan Bandera.

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PAP/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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