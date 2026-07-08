Wymiana zdań pomiędzy Grzegorzem Jakubowskim a prok. Piotrem Antonim Skibą z Prokuratury Okręgowej w Warszawie rozwścieczyła posła Romana Giertycha. Polityk KO, który jest jednocześnie pełnomocnikiem żądającego 1,3 mln euro odszkodowania Austriaka w sprawie „dwóch wież” chce jak najszybszego dostępu do akt, by zobaczyć uzasadnienie umorzenia. „Dziś wniosek został rozpoznany, zostało wydane zarządzenie w przedmiocie udostępnienia akt sprawy” - brzmi uspokajający prominentnego polityka KO komunikat stołecznej Prokuratury Okręgowej. Poinformowano także o planowanej konferencji prasowej.
Z końcem czerwca rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr A. Skiba poinformował, że umorzono śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego.
To drugie umorzenie postępowania w tej sprawie, bo wcześniejsze miało miejsce w 2019 r. i sąd je wtedy podtrzymał. Jednak po dojściu do władzy obozu Donalda Tuska, nielegalnie przejęta prokuratura sprawę wznowiła w lutym ub.r., ku zadowoleniu wielu polityków Koalicji Obywatelskiej, a w szczególności posła mec. Romana Giertycha. Jest on bowiem pełnomocnikiem Geralda Birgfellnera, austriackiego biznesmena, który podaje się za pokrzywdzonego. Sprawę umorzyła prokurator Małgorzata Szeroczyńska, której wyłączenia domagał się mec. Roman Giertych. Teraz zapowiedział złożenie zażalenia. Szok, jaki wywołało umorzenie sprawy był dla polityków obozu władzy ogromnym, bo wszyscy twierdzili, że dzięki sprawie „dwóch wież” uda się wsadzić za kratki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
Nie trudno było przewidzieć, że prok. Seroczyńska po takiej decyzji bardzo szybko znajdzie się pod obstrzałem. Na celownik wziął ją Grzegorz Jakubowski, który w lutym 2024 r. - czyli parę tygodni po siłowym przejęciu mediów publicznych - został obsadzony przez nowe władze w roli likwidatora Radia dla Ciebie.
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„Bzdura”
Grzegorz Jakubowski twierdzi, że prok. Seroczyńska nie przygotowała uzasadnienie do umorzenia, poszła na urlop i zakazał dostępu do akt sprawy. W jego ocenie to miał być główny powód nie niedoręczenia postanowienia o umorzeniu stronom.
Prok. Małgorzata Szeroczyńska wydała zarządzenie zakazujące do końca jej urlopu – tj. do 20 lipca – dostępu komukolwiek do akt postepowania ws. afery Dwóch Wież.
• W tym pełnomocnikom Geralda Birgfellnera - Giertych Roman & Jacek Dubois
• Prokuratura podawała początkowo, że brak doręczenia orzeczenia do pełnomocników wynika z potrzeby przetłumaczenia go na niemiecki.
• Tymczasem przyczyną jest to, że – w sensie prawnym – nie powstało jeszcze orzeczenie o umorzeniu.
• Postanowienie w sprawie umorzenia składa się bowiem z treści decyzji i uzasadnienia.
• Brak uzasadnienia oznacza brak decyzji procesowej.
• Mówiąc wprost: pani prokurator nie napisała jeszcze uzasadnienia umorzenia jednej z największych afer PiS z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i wybrała się na urlop
— napisał w mediach społecznościowych Grzegorz Jakubowski.
Na takie domysły zareagował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.
Bzdura. Jest decyzja, która nie została wykonana i jest w tłumaczeniu. Uzasadnienie też jest. Zarządzenie referenta też jest. Wszystkie strony dostaną postanowienie w tym samym czasie
— napisał na X rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba.
Rozwścieczony Giertych
Wymiana zdań pomiędzy Jakubowskim a prok. Skibą rozzłościła mec. Romana Giertycha, posła Koalicji Obywatelskiej i jednocześnie pełnomocnika domagającego się 1,3 miliona euro odszkodowania Austriaka.
Co to znaczy, że decyzja nie została wykonana? Po pierwsze to nie jest decyzja tylko postanowienie. Decyzje wydają organy administracji, a nie prokuratura. Po drugie takie postanowienia nie są wykonywane więc nie mogą być wykonalne. Po trzecie po co to postanowienie tłumaczycie i dlaczego miałoby to wstrzymywać doręczenie?
— napisał na X poseł Roman Giertych.
Każdemu pokrzywdzonemu, który wystąpi z wnioskiem o dostęp do akt, zgodnie z jego ustawowym prawem akta takie są udostępniane.
Wniosek pełnomocnika pokrzywdzonego Geralda Birgfellnera o dostęp do akt wpłynął 2 lipca, w momencie gdy referent przebywał na urlopie. W związku z powyższym, wniosek został przekazany do rozpoznania osobie zastępującej referenta.
Dziś wniosek został rozpoznany, zostało wydane zarządzenie w przedmiocie udostępnienia akt sprawy. Jednocześnie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem medialnym podstawami umorzenia tzw. sprawy dwóch wież, Prokuratura Okręgowa w Warszawie planuje w tym miesiącu zorganizowanie konferencji prasowej z udziałem prokuratora okręgowego, referenta sprawy i prasy.
Warunki i zasady udziału prasy, podane będę w późniejszym terminie. Dziennikarzy zainteresowanych wzięciem udziału w konferencji prosimy o przesłanie mailowo do rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej danych kontaktowych oraz skanu legitymacji prasowej
— napisała w mediach społecznościowych Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764472-prokuratura-uspokaja-rozzloszczonego-giertycha-ws-dwoch-wiez
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