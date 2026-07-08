Jakim ministrem byłby Arłukowicz? „Dla nas to idealny kandydat”

Senator PiS i lekarz Stanisław Karczewski na antenie Telewizji wPolsce24 ostro ocenił potencjalną kandydaturę Bartosza Arłukowicza na nowego ministra zdrowia. Jak wskazał – polityk „broni układu Platformy Obywatelskiej”, a jego nominacja byłaby szkodliwa dla systemu ochrony zdrowia, choć jednocześnie… korzystna dla opozycji, która zyskałaby „prezent” w postaci podatnego na wpadki ministra.
W Ministerstwie Zdrowia odbędzie się konferencja prasowa dotycząca przygotowanych przez MZ oraz Narodowy Fundusz Zdrowia propozycji planowanych zmian w ochronie zdrowia, z udziałem m.in. minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. To pokłosie ultimatum postawionego przez szefa rządu Donalda Tuska w związku z ostatnimi doniesieniami o nieprawidłowościach w wielu szpitalach. Choć medialne doniesienia mówią o tym, że szefowa MZ pozostanie na stanowiku, zdaniem Stanisława Karczewskiego „Tusk praktycznie zapowiedział dymisję kolejnej nieudanej minister”.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764469-jakim-ministrem-bylby-arlukowicz-dla-nas-to-idealny-kandydat
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.